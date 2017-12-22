В ЕС опубликовали решение о продлении экономических санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Евросоюз опубликовал решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода до июня 2018 года. Решение опубликовали в Официальном журнале ЕС, передает УНН.
"Это решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в тексте решения.
То есть 23 декабря санции отношении РФ вступят в силу.
Напомним, 21 декабря 2017 Совет ЕС продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2018 года.
Это решение было принято после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель во время заседания Европейского совета от 14 декабря 2017 о реализации минских соглашений.
В Совете ЕС напомнили, что продолжительность действия санкций связана с выполнением минских соглашений в полном объеме.