Командование НАТО обеспокоено активностью российских субмарин

“Активность российских субмарин в последние три года выше, чем за все время с момента окончания холодной войны. За эти три года мы наблюдали больше [ежегодных] развертываний российских подводных лодок за пределами своих вод, чем за предыдущее десятилетие”, - заявил он.

По словам Леннона, НАТО зафиксировало значительную активность в Черном и Средиземном морях шести субмарин.

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Кроме того, согласно утверждениям контр-адмирала, Российская Федерация “очевидным образом проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО”, прежде всего к каналам связи между Европой и США. Леннон сообщил, что в подводных операциях у кабельных трасс участвовала и субмарина, переоборудованная для осуществления пусков баллистических ракет и названа адмиралом “кораблем-носителем”, поскольку с ее борта в морские воды могут быть выпущены другие мелкие по размерам суды.

“Мы считаем, что они могут быть оснащены оборудованием, способным взаимодействовать с объектами на океанском дне”, — заявил Леннон. Однако при этом он добавил, что не утверждает, что подобное вмешательство в работу подводных каналов связи уже происходило.

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Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко на прошлой неделе обвинил Североатлантический альянс в том, что он невольно втягивает Россию “в своего рода военное соперничество в центре Европы”.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие на Донбассе с полуночи 23 декабря.