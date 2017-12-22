Джонсон заявив, що не поїде до окупованої Ялти

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вважає незаконну анексію Криму порушенням суверенітету України і тому не відвідає Ялту. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста під час спільної прес-конференції з головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.