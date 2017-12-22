Джонсон заявив, що не поїде до окупованої Ялти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вважає незаконну анексію Криму порушенням суверенітету України і тому не відвідає Ялту. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста під час спільної прес-конференції з головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.
“Все, що я можу вам сказати: політика уряду незмінна. Ми вважаємо, що мало місце порушення суверенітету України, вперше з 1945 року, і ми з жалем дивимося на це. Ми сподіваємося, що можна знайти якесь вирішення цієї проблеми”, — сказав Б.Джонсон, відповідаючи на питання, чи планує він відвідати Ялту.
У відповідь на це Сергій Лавров заявив, що жителі Криму вирішили відокремитися від України на референдумі, а “ті, хто хоче переконається в тому, що кримчани зробили свій вибір добровільно, їздять в Крим, і не вірять в те, що ліпить пропаганда з подачі наших українських сусідів”.
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“Ми не зможемо досягти згоди з усіх питань, у нас різні точки зору з того, що сталося, скажімо, в Криму, або в кіберпросторі, як я вже говорив на початку. Але я сподіваюся, наш сьогоднішній розговор з Сергієм демонструє — в наших відносинах є проблеми, однак це не заважає Росії і Британії, коли це необхідно, намагатися рухатися вперед в інтересах усього світу”, - підсумував глава британського МЗС.
Як повідомляв УНН, С.Лавров і Б.Джонсон під час брифінгу посперечалися про втручання РФ у голосування щодо Brexit.