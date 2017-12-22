Джонсон заявив, що не поїде до окупованої Ялти

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25474 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 63621 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 75613 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 72730 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101748 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74085 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83772 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96080 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88150 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190434 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.6м/с
84%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 7902 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 6328 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10121 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10395 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 15669 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 75613 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190434 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344197 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279029 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15412 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14068 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 72730 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21459 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26530 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Джонсон заявив, що не поїде до окупованої Ялти

Київ • УНН

 • 21598 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вважає незаконну анексію Криму порушенням суверенітету України і тому не відвідає Ялту. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста під час спільної прес-конференції з головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.

Джонсон заявив, що не поїде до окупованої Ялти

“Все, що я можу вам сказати: політика уряду незмінна. Ми вважаємо, що мало місце порушення суверенітету України, вперше з 1945 року, і ми з жалем дивимося на це. Ми сподіваємося, що можна знайти якесь вирішення цієї проблеми”, — сказав Б.Джонсон, відповідаючи на питання, чи планує він відвідати Ялту.

У відповідь на це Сергій Лавров заявив, що жителі Криму вирішили відокремитися від України на референдумі, а “ті, хто хоче переконається в тому, що кримчани зробили свій вибір добровільно, їздять в Крим, і не вірять в те, що ліпить пропаганда з подачі наших українських сусідів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джонсону в Москві вручили блокнот від ФСБ

“Ми не зможемо досягти згоди з усіх питань, у нас різні точки зору з того, що сталося, скажімо, в Криму, або в кіберпросторі, як я вже говорив на початку. Але я сподіваюся, наш сьогоднішній розговор з Сергієм демонструє — в наших відносинах є проблеми, однак це не заважає Росії і Британії, коли це необхідно, намагатися рухатися вперед в інтересах усього світу”, - підсумував глава британського МЗС.

Як повідомляв УНН, С.Лавров і Б.Джонсон під час брифінгу посперечалися про втручання РФ у голосування щодо Brexit.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98