Джонсон заявил, что не поедет в окупированную Ялту

“Все, что я могу вам сказать: политика правительства неизменна. Мы считаем, что имело место нарушение суверенитета Украины, впервые с 1945 года, и мы с сожалением смотрим на это. Мы надеемся, что возможно найти какое-то решение этой проблемы”, — сказал Б.Джонсон, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить Ялту.

В ответ на это Сергей Лавров заявил, что жители Крыма приняли решение отделиться от Украины на референдуме, а “те, кто хочет убедится в том, что крымчане сделали свой выбор добровольно, ездят в Крым, и не верят в то, что лепит пропаганда с подачи наших украинских соседей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсону в Москве вручили блокнот от ФСБ

“Мы не сможем добится согласия по всем вопросам, у нас разные точки зрения по тому, что произошло, скажем, в Крыму, или в киберпространстве, как я уже говорил в начале. Но я надеюсь, наш сегодняшний розговор с Сергеем демонстрирует — в наших отношениях есть проблемы, однако это не мешает Росии и Британии, когда это необходимо, пытаться двигаться вперед в интересах всего мира”, — подытожил глава британского МИДа.

Как сообщал УНН, С.Лавров и Б.Джонсон во время брифинга поспорили о вмешательстве РФ в голосование по Brexit.