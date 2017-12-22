Джонсону в Москве вручили блокнот от ФСБ

"Кто-то дал мне блокнот от Федеральной службы безопасности, один из сотрудников, который был на встрече", - сказал он, говоря о взаимодействии между спецслужбами Великобритании и России.

Напомним, Б.Джонсон во время визита в Москву заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Россия и Великобритания должны сотрудничать для глобальной безопасности, однако Лондон не будет игнорировать происходящие в Украине.