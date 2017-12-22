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Британія прагне до співпраці з Москвою, але не ігноруватиме Україну - Джонсон

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон під час візиту до Москви заявив своєму російському колезі Сергію Лаврову, що Росія та Велика Британія повинні співпрацювати задля глобальної безпеки, проте Лондон е ігноруватиме події, що відбуваються в Україні, передає УНН з посиланням на AFP.

Британія прагне до співпраці з Москвою, але не ігноруватиме Україну - Джонсон

“Все складно, але ми хочемо разом з вами працювати над деякими питаннями, Сергій, і ми хочемо працювати на досягнення кращого майбутнього”, — сказав він Лаврову на початку переговорів.

За його словами, Велика Британія та Росія “зобов’язані працювати разом для миру та безпеки”.

“Там, де, на мою думку, ми можемо мати плідну співпрацю з питань, у яких ми маємо суттєві спільні інтереси”, — сказав він, маючи на увазі Іран, Північну Корею та Сирію.

Водночас, як зазначає видання Reuters, Джонсон під час зустрічі з Лавровим заявив, що Велика Британія не ігноруватиме події, що відбуваються в Україні, російську кібер-активність та проблеми, з якими стикаються геї в Чечні.

Нагадаємо, британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що відносини між Великою Британією та РФ не можуть тривати як раніше.

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