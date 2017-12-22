Британія прагне до співпраці з Москвою, але не ігноруватиме Україну - Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон під час візиту до Москви заявив своєму російському колезі Сергію Лаврову, що Росія та Велика Британія повинні співпрацювати задля глобальної безпеки, проте Лондон е ігноруватиме події, що відбуваються в Україні, передає УНН з посиланням на AFP.
“Все складно, але ми хочемо разом з вами працювати над деякими питаннями, Сергій, і ми хочемо працювати на досягнення кращого майбутнього”, — сказав він Лаврову на початку переговорів.
За його словами, Велика Британія та Росія “зобов’язані працювати разом для миру та безпеки”.
“Там, де, на мою думку, ми можемо мати плідну співпрацю з питань, у яких ми маємо суттєві спільні інтереси”, — сказав він, маючи на увазі Іран, Північну Корею та Сирію.
Водночас, як зазначає видання Reuters, Джонсон під час зустрічі з Лавровим заявив, що Велика Британія не ігноруватиме події, що відбуваються в Україні, російську кібер-активність та проблеми, з якими стикаються геї в Чечні.
Нагадаємо, британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що відносини між Великою Британією та РФ не можуть тривати як раніше.