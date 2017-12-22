Великобритания стремится к сотрудничеству с Москвой, но не будет игнорировать Украину - Джонсон
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Россия и Великобритания должны сотрудничать для глобальной безопасности, но Лондон не будет игнорировать события, происходящие в Украине, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Все сложно, но мы хотим вместе с вами работать над некоторыми вопросами, Сергей, и мы хотим работать на достижение лучшего будущего", - сказал он Лаврову в начале переговоров.
По его словам, Великобритания и Россия "должны работать вместе для мира и безопасности".
"Там, где, по моему мнению, мы можем иметь плодотворное сотрудничество по вопросам, в которых мы существенные общие интересы", - сказал он, имея в виду Иран, Северную Корею и Сирию.
В то же время, как отмечает издание Reuters, Джонсон во время встречи с Лавровым заявил, что Великобритания не будет игнорировать события, происходящие в Украине, кибер-активность РФ и проблемы, с которыми сталкиваются геи в Чечне.
Напомним, британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что отношения между Великобританией и РФ не могут продолжаться как раньше.