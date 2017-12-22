Джонсон: відносини з РФ не можуть тривати як раніше

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон збирається сказати російському колезі Сергію Лаврову, що відносини між двома країнами не можуть повернутися в нормальне русло, поки Москва не припинить дестабілізувати Європу, в тому числі Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.