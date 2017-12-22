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Джонсон: відносини з РФ не можуть тривати як раніше

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон збирається сказати російському колезі Сергію Лаврову, що відносини між двома країнами не можуть повернутися в нормальне русло, поки Москва не припинить дестабілізувати Європу, в тому числі Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Джонсон: відносини з РФ не можуть тривати як раніше

Б.Джонсон і С.Лавров проведуть переговори в Москві у п'ятницю. Це буде перший за останні п'ять років візит очыльника британського МЗС до Росії.

"Наші відносини з Росією не можуть розвиватися в нормальному режимі, поки Росія продовжує спроби дестабілізувати європейські держави, в тому числі Україну. Однак для міжнародної безпеки вкрай важливо, щоб ми спілкувалися один з одним, оскільки наслідки непорозуміння можуть бути дуже серйозні. Мій візит в Росію пройде в дуже важливий час, коли нам необхідно працювати разом, щоб вирішити найбільш гострі світові проблеми", - заявив Б.Джонсон перед зустріччю.

Він додав, що хоче обговорити спільні зусилля щодо збереження ядерної угоди з Іраном, протидії загрозі з боку КНДР, а також забезпечення безпеки на Чемпіонаті світу з футболу, який наступного року пройде в Росії.

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, яка в минулому різко критикувала Б.Джонсона, заявила в четвер, що рішення про згортання діалогу з Росією ухвалив Лондон, а Росія вважає цей вибір необгрунтованим і несвоєчасним.

Нагадаємо, Велика Британія і Польща домовилися про боротьбу з російською пропагандою.

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