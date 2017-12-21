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Великобритания и Польша договорились о борьбе с российской пропагандой

Киев • УНН

 • 17134 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Великобритания и Польша запустят совместный проект по противодействию российским информационным операциям в регионе. Об этом, как ожидается, сегодня объявит британский премьер Тереза Мэй, сообщает со ссылкой на данные канцелярии правительства страны РИА Новости, передает УНН.

Великобритания и Польша договорились о борьбе с российской пропагандой

Т.Мэй отправится в Варшаву, где примет участие в ежегодном двустороннем саммите. Ее визит должен показать намерение укреплять отношения двух стран, особенно в ключе предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Вместе с Т.Мэй в Польшу приедут главы МИД, МВД, министры обороны и финансов страны.

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Лондон и Варшава планируют заключить соглашение за несколько дней до поездки британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву, пишет издание.

"Премьер готова одобрить укрепление польско-британского сотрудничества по противодействию российской дезинформации в регионе, в том числе через создание новых двусторонних проектов в области коммуникации. Британия выделит на эти цели 5 миллионов фунтов стерлингов, Польша выделит столько же", - сказал представитель канцелярии.

"Проект направлен на укрепление наших возможностей по выявлению и противодействию российским информационным операциям, а также на поддержку финансируемого Польшей телеканала Belsat, который предоставляет жителям Беларуси беспристрастные и честные репортажи", - добавил он.

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Также Т.Мэй, как сообщается, заявит об активизации сотрудничества с Польшей в области кибербезопасности. Как ожидается, в марте 2018 года британский Национальный центр по кибербезопасности посетит делегация польских специалистов.

Т.Мэй также намерена заверить Польшу в том, что после Brexit Лондон будет выстраивать с Варшавой самое тесное сотрудничество.

"Несмотря на то, что Британия покидает ЕС, мы не покидаем Европу. Я подтверждаю премьер-министру Польши, что мы хотим сотрудничать с его страной и другими членами ЕС в деле защиты наших граждан, интересов и общих ценностей… Соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое мы подписываем сегодня, – важный знак углубления сотрудничества", — говорится в тексте выступления Т.Мэй в Варшаве, который цитирует издание.

Напомним, Президент П.Порошенко назвал давление на СМИ и попытки оправдать действия страны-агрессора недопустимыми.

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