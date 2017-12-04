Президент назвал давление на СМИ и попытки оправдать действия страны-агрессора недопустимыми
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что любое давление на СМИ, а тем более их блокировка недопустима как и попытки оправдать действия страны-агрессора. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировки - недопустимы. Так же недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства", - написал он.
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Также он добавил, что иногда такие действия являются "реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать".
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - подтвердил президент.