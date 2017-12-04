Президент назвав тиск на ЗМІ і спроби виправдати дії країни-агресора неприпустимими
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що будь-який тиск на ЗМІ, а тим більше їх блокування є неприпустимим як і спроби виправдати дії країни-агресора. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни-агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції Гідності," - написав він.
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Також він додав, що іноді такі дії є "реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати".
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору," - ствердив президент.