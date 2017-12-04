У Латвії запропонували визнати російські ЗМІ іноагентами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Латвії зареєстрована петиція, яка закликає прийняти закон, який закріпить на території країни російськими телеканалами статус іноземних агентів, передає УНН з посиланням на "Известия".
Петицію за внесення законодавчих поправок минулого тижня зареєстрував Раймонд Лейніекс-Пуке, член правління Латвійської соціал-демократичної робітничої партії (ЛСДРП), яка виступає ініціатором боротьби з російськими ЗМІ. Документ розміщений на manabalss.lv - на офіційній платформі громадських ініціатив, де громадяни можуть зібрати необхідні 10 тис. підписів для передачі документа в сейм (обробляється адміністрацією сайту, після публікується).
В петиції вимагають закріпити за російськими телеканалами статус іноагентів і позбавити їх можливості показувати в своєму ефірі рекламу національних політичних партій і держпідприємств (петиція є в розпорядженні "Известий").
Як повідомляв УНН, Держдума РФ дозволила визнавати іноземними агентами зарубіжні ЗМІ.