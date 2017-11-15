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Госдума РФ разрешила признавать иностранными агентами зарубежные СМИ

Госдума РФ разрешила признавать иностранными агентами зарубежные СМИ

Киев  •  УНН

 • 10261 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Как ранее сообщали депутаты, в среду этот закон будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации.

Принятый закон также вводит процедуру внесудебной блокировки сайтов нежелательных организаций.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США.

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", - говорится в тексте принятого закона.

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Согласно закону, решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, принимать Минюст РФ. Иностранные СМИ, признанные "иностранным агентом" в РФ, должны будут маркировать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую "иноагентом" и представлять отчетные документы.

При этом на российские СМИ, в том числе имеющие иностранное финансирование, действие закона распространяться не будет, подчеркивают депутаты.

 

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