Держдума РФ дозволила визнавати іноземними агентами зарубіжні ЗМІ

Як раніше повідомляли депутати, в середу цей закон буде направлений для розгляду до Ради Федерації.

Прийнятий закон також вводить процедуру позасудового блокування сайтів небажаних організацій.

Поправки про статус ЗМІ-іноземних агентів були внесені в другому читанні і стали вимушеною відповіддю на утиски російських ЗМІ в США.

"Юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або іноземна структура без утворення юридичної особи, яка поширює призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіо-, аудіовізуальні та інші повідомлення та матеріали (іноземне ЗМІ), можуть бути визнані іноземними ЗМІ, які виконують функції іноземного агента, незалежно від їх організаційно-правової форми, якщо вони отримують грошові кошти або інше майно від іноземних держав або державних органів, міжнародних та іноземних оганізацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, або уповноважених ними осіб і (або) від російських юридичних осіб, які отримують грошові кошти або інше майно від зазначених джерел", - йдеться в тексті прийнятого закону.

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Відповідно до закону, рішення про те, які ЗМІ будуть віднесені до іноземних агентів, буде приймати Мін'юст РФ. Іноземні ЗМІ, визнані "іноземним агентом" в РФ, повинні будуть маркувати свої інформаційні матеріали як продукцію, що розповсюджується "іноагентом" і представляти звітні документи.

При цьому на російські ЗМІ, в тому числі, що мають іноземне фінансування, дія закону не поширюватиметься, підкреслюють депутати.