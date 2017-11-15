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Держдума РФ дозволила визнавати іноземними агентами зарубіжні ЗМІ

Держдума РФ дозволила визнавати іноземними агентами зарубіжні ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон, згідно з яким ЗМІ, які отримують іноземне фінансування, можуть бути визнані в РФ "іноземним агентом", передає УНН з посиланням на РІА "Новини".

Як раніше повідомляли депутати, в середу цей закон буде направлений для розгляду до Ради Федерації.

Прийнятий закон також вводить процедуру позасудового блокування сайтів небажаних організацій.

Поправки про статус ЗМІ-іноземних агентів були внесені в другому читанні і стали вимушеною відповіддю на утиски російських ЗМІ в США.

"Юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або іноземна структура без утворення юридичної особи, яка поширює призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіо-, аудіовізуальні та інші повідомлення та матеріали (іноземне ЗМІ), можуть бути визнані іноземними ЗМІ, які виконують функції іноземного агента, незалежно від їх організаційно-правової форми, якщо вони отримують грошові кошти або інше майно від іноземних держав або державних органів, міжнародних та іноземних оганізацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, або уповноважених ними осіб і (або) від російських юридичних осіб, які отримують грошові кошти або інше майно від зазначених джерел", - йдеться в тексті прийнятого закону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдума РФ підтримала поправку про визнання іноагентамі зарубіжні ЗМІ

Відповідно до закону, рішення про те, які ЗМІ будуть віднесені до іноземних агентів, буде приймати Мін'юст РФ. Іноземні ЗМІ, визнані "іноземним агентом" в РФ, повинні будуть маркувати свої інформаційні матеріали як продукцію, що розповсюджується "іноагентом" і представляти звітні документи.

При цьому на російські ЗМІ, в тому числі, що мають іноземне фінансування, дія закону не поширюватиметься, підкреслюють депутати.

 

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