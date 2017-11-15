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Госдума РФ поддержала поправку о признании иноагентами зарубежные СМИ

Госдума РФ поддержала поправку о признании иноагентами зарубежные СМИ

Киев  •  УНН

 • 8384 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Госдума приняла поправку, согласно которой иностранное СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, могут признать в России "иностранным агентом", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Поправки коснутся законопроекта о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций, который Госдума приняла сегодня во втором чтении. Их авторами выступили спикер Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты парламента.

О конкретных изданиях или телеканалах в поправках не сказано. Решение о присвоении СМИ статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также определит, как будет выглядеть маркировка СМИ, получивших такой статус и нужен ли отдельный реестр таких иноагентов.

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К средствам массовой информации, которые откажутся регистрироваться, будут применять положения закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах. При этом российских изданий нововведения никак не коснутся.

Вице-спикер Петр Толстой отметил, что принятие поправок стало вынужденным решением, которое "никак не повлияет на свободу слова".

"Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", - добавил он.

 

 

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