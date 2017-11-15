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Держдума РФ підтримала поправку про визнання іноагентами зарубіжні ЗМІ

Держдума РФ підтримала поправку про визнання іноагентами зарубіжні ЗМІ

Київ • УНН

 • 8387 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Держдума прийняла поправку, згідно з якою іноземне ЗМІ, яке отримує фінансування з-за кордону, можуть визнати в Росії "іноземним агентом", передає УНН з посиланням на РІА "Новини".

Поправки стосуватимуться законопроекту про позасудове блокування сайтів заборонених в Росії організацій, який Держдума прийняла сьогодні в другому читанні. Їх авторами виступили спікер В'ячеслав Володін, лідери чотирьох думських фракцій і голови низки комітетів нижньої палати парламенту.

Про конкретні видання або телеканали в поправках не вказано. Рішення про присвоєння ЗМІ статусу іноагента буде приймати Мін'юст. Відомство також визначить, як буде виглядати маркування ЗМІ, які отримали такий статус і чи потрібен окремий реєстр таких іноагентів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держдумі запропонували визнавати іноагентамі зарубіжні ЗМІ

До засобів масової інформації, які відмовляться реєструватися, будуть застосовувати положення закону про некомерційні організації - іноземних агентів. При цьому російських видань нововведення ніяк не торкнуться.

Віце-спікер Петро Толстой зазначив, що прийняття поправок стало вимушеним рішенням, яке "ніяк не вплине на свободу слова".

"Мова йде про можливість для виконавчої влади вжити дзеркальні заходи щодо тих країн, де обмежується свобода дій, слова російських журналістів", - додав він.

 

 

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