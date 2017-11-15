Держдума РФ підтримала поправку про визнання іноагентами зарубіжні ЗМІ

Поправки стосуватимуться законопроекту про позасудове блокування сайтів заборонених в Росії організацій, який Держдума прийняла сьогодні в другому читанні. Їх авторами виступили спікер В'ячеслав Володін, лідери чотирьох думських фракцій і голови низки комітетів нижньої палати парламенту.

Про конкретні видання або телеканали в поправках не вказано. Рішення про присвоєння ЗМІ статусу іноагента буде приймати Мін'юст. Відомство також визначить, як буде виглядати маркування ЗМІ, які отримали такий статус і чи потрібен окремий реєстр таких іноагентів.

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До засобів масової інформації, які відмовляться реєструватися, будуть застосовувати положення закону про некомерційні організації - іноземних агентів. При цьому російських видань нововведення ніяк не торкнуться.

Віце-спікер Петро Толстой зазначив, що прийняття поправок стало вимушеним рішенням, яке "ніяк не вплине на свободу слова".

"Мова йде про можливість для виконавчої влади вжити дзеркальні заходи щодо тих країн, де обмежується свобода дій, слова російських журналістів", - додав він.