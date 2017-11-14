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В Госдуме предложили признавать иноагентами зарубежные СМИ

В Госдуме предложили признавать иноагентами зарубежные СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Госдуме во вторник согласованы поправки о СМИ позволяющие причислять иностранные СМИ к иностранных агентах, передает УНН со ссылкой на Ведомости.

Эти поправки будут внесены в закон об информации (в уже принятую в первом чтении поправку о блокировке информации нежелательных организаций) и в закон о СМИ.

Отмечается, что определять СМИ — иностранных агентов будет Минюст как уполномоченный орган правительства.

Эти поправки принимаются в ответ на регистрацию телеканала RT иностранным агентом по требованию властей США. Ответные меры депутаты обсуждали с пятницы.

В российском законодательстве появится понятие “иностранное СМИ”. Таким будет считаться СМИ , если оно подпадает хотя бы под один из трех критериев, которые планируется прописать в законе, сообщил вице-спикер Петр Толстой. Это регистрация за границей, получение средств из-за рубежа или от российских компаний с иностранным финансированием.

“Если СМИ признано иностранным, то оно действует так, как действует НКО-иноагент”, — разъяснил депутат.

Как сообщал УНН, в США зарегистрировали американский филиал RT в качестве иностранного агента.

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