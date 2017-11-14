В США зарегистрировали американский филиал RT в качестве иностранного агента

"Американцы имеют право знать, кто действует в Соединенных Штатах с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны. Министерство юстиции привержено обеспечению выполнения положений закона США о регистрации иностранных агентов (FARA - ред.)," - заявил исполняющей обязанности помощника генерального прокурора Дана Боэнт.

В заявлении говорится, что обслуживающая американское отделение телеканала компания T&R Productions, LLC (T&R) "зарегистрирована как агент Автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", юридического лица, созданного российским правительством для телевещания по всему миру".

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По данным минюста, "FARA не препятствует реализации права на свободу слова, не запрещает распространять информационные материалы, не ограничивает осуществление агентом лоббистской деятельности или публикации информации". "Закон лишь требует регистрации (в качестве иноагента), упоминания при распространении материалов или при вещании о том, что это делается от имени иностранной стороны, и учета информации", - указывается в заявлении.

Минюст также счел необходимым отметить, что T&R с 2014 года "принимает на работу и оплачивает труд всех сотрудников RT в США и готовит программы на английском языке для RT, которые транслируются по каналам кабельного телевидения и размещаются на сайте RT".