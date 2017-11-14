У США зареєстрували американську філію RT як іноземного агента

"Американці мають право знати, хто діє в Сполучених Штатах з метою вплинути на уряд або громадськість від імені іноземної сторони. Міністерство юстиції прихильне до забезпечення виконання положень закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA - ред.)," - заявила виконуюча обов'язки помічника генерального прокурора Дана Боент.

У заяві говориться, що обслуговує американське відділення телеканалу компанія T&R Productions, LLC (T & R) "зареєстрована як агент Автономної некомерційної організації "ТВ-Новости", юридичної особи, створеної російським урядом для телемовлення по всьому світу".

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За даними Мін'юсту, "FARA не перешкоджає реалізації права на свободу слова, не забороняє поширювати інформаційні матеріали, не обмежує здійснення агентом лобістської діяльності або публікації інформації". "Закон лише вимагає реєстрації (як іноагента), згадки при поширенні матеріалів або при мовленні про те, що це робиться від імені іноземної сторони, і обліку інформації", - вказується в заяві.

Мін'юст також визнав за необхідне зазначити, що T&R з 2014 року "приймає на роботу і оплачує працю всіх співробітників RT в США і готує програми англійською мовою для RT, які транслюються по каналах кабельного телебачення і розміщуються на сайті RT".