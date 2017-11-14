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У Держдумі запропонували визнавати іноагентами зарубіжні ЗМІ

У Держдумі запропонували визнавати іноагентами зарубіжні ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Держдумі у вівторок узгоджені поправки про засоби масової інформації, які дозволяють зараховувати іноземні ЗМІ до іноземних агентів, передає УНН з посиланням на Ведомости.

Ці поправки будуть внесені в закон про інформацію (в уже прийняту в першому читанні поправку про блокування інформації небажаних організацій) і в закон про ЗМІ.

Зазначається, що визначати ЗМІ — іноземних агентів буде Мін’юст як уповноважений орган уряду.

У російському законодавстві з’явиться поняття “іноземне ЗМІ”. Таким буде вважатися ЗМІ, якщо воно підпадає хоча б під один з трьох критеріїв, які планується прописати в законі, повідомив віце-спікер Петро Толстой. Це реєстрація за кордоном, отримання коштів з-за кордону або від російських компаній з іноземним фінансуванням.

“Якщо ЗМІ визнано іноземним, то воно діє так, як діє НКО-іноагент”, — роз’яснив депутат.

Як повідомляв УНН, у США зареєстрували американську філію RT як іноземного агента.

Українські Національні Новини

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