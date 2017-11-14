У Держдумі запропонували визнавати іноагентами зарубіжні ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Держдумі у вівторок узгоджені поправки про засоби масової інформації, які дозволяють зараховувати іноземні ЗМІ до іноземних агентів, передає УНН з посиланням на Ведомости.
Ці поправки будуть внесені в закон про інформацію (в уже прийняту в першому читанні поправку про блокування інформації небажаних організацій) і в закон про ЗМІ.
Зазначається, що визначати ЗМІ — іноземних агентів буде Мін’юст як уповноважений орган уряду.
У російському законодавстві з’явиться поняття “іноземне ЗМІ”. Таким буде вважатися ЗМІ, якщо воно підпадає хоча б під один з трьох критеріїв, які планується прописати в законі, повідомив віце-спікер Петро Толстой. Це реєстрація за кордоном, отримання коштів з-за кордону або від російських компаній з іноземним фінансуванням.
“Якщо ЗМІ визнано іноземним, то воно діє так, як діє НКО-іноагент”, — роз’яснив депутат.
Як повідомляв УНН, у США зареєстрували американську філію RT як іноземного агента.