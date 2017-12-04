В Латвии предложили признать российские СМИ иноагентами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Латвии зарегистрирована петиция, призывающая принять закон, который закрепит за вещающими на территории страны российскими телеканалами статус иностранных агентов, передает УНН со ссылкой на "Известия".
Петицию за внесение законодательных поправок на прошлой неделе зарегистрировал Раймонд Лейниекс-Пуке, член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), которая выступает инициатором борьбы с российскими СМИ. Документ размещен на manabalss.lv — официальной платформе общественных инициатив, где граждане могут собирать необходимые 10 тыс. подписей для передачи документа в сейм (обрабатывается администрацией сайта, после публикуется).
В петиции требуют закрепить за российскими телеканалами, вещающими на территории Латвии, статус иноагентов и лишить их возможности показывать в своем эфире рекламу национальных политических партий и госпредприятий (петиция есть в распоряжении “Известий”).
Как сообщал УНН, Госдума РФ разрешила признавать иностранными агентами зарубежные СМИ.