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09:37 • 6408 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99202 просмотра

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В Латвии предложили признать российские СМИ иноагентами

В Латвии предложили признать российские СМИ иноагентами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Латвии зарегистрирована петиция, призывающая принять закон, который закрепит за вещающими на территории страны российскими телеканалами статус иностранных агентов, передает УНН со ссылкой на "Известия".

Петицию за внесение законодательных поправок на прошлой неделе зарегистрировал Раймонд Лейниекс-Пуке, член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), которая выступает инициатором борьбы с российскими СМИ. Документ размещен на manabalss.lv — официальной платформе общественных инициатив, где граждане могут собирать необходимые 10 тыс. подписей для передачи документа в сейм (обрабатывается администрацией сайта, после публикуется).

В петиции требуют закрепить за российскими телеканалами, вещающими на территории Латвии, статус иноагентов и лишить их возможности показывать в своем эфире рекламу национальных политических партий и госпредприятий (петиция есть в распоряжении “Известий”).

Как сообщал УННГосдума РФ разрешила признавать иностранными агентами зарубежные СМИ.

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