В Латвии предложили признать российские СМИ иноагентами

Петицию за внесение законодательных поправок на прошлой неделе зарегистрировал Раймонд Лейниекс-Пуке, член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), которая выступает инициатором борьбы с российскими СМИ. Документ размещен на manabalss.lv — официальной платформе общественных инициатив, где граждане могут собирать необходимые 10 тыс. подписей для передачи документа в сейм (обрабатывается администрацией сайта, после публикуется).

В петиции требуют закрепить за российскими телеканалами, вещающими на территории Латвии, статус иноагентов и лишить их возможности показывать в своем эфире рекламу национальных политических партий и госпредприятий (петиция есть в распоряжении “Известий”).

Как сообщал УНН, Госдума РФ разрешила признавать иностранными агентами зарубежные СМИ.