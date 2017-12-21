Британія і Польща домовилися про боротьбу з російською пропагандою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Велика Британія і Польща запустять спільний проект з протидії російським інформаційним операціям у регіоні. Про це, як очікується, сьогодні оголосить британський прем'єр Тереза Мей, повідомляє з посиланням на дані канцелярії уряду країни РИА Новости, передає УНН.
Т.Мей відправиться до Варшави, де візьме участь в щорічному двосторонньому саміті. Її візит повинен показати намір зміцнювати відносини двох країн, особливо в ключі майбутнього виходу Великої Британії з ЄС. Разом з Т.Мей в Польщу приїдуть очільники МЗС, МВС, міністри оборони і фінансів країни.
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Лондон і Варшава планують укласти угоду за кілька днів до поїздки британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона в Москву, пише видання.
"Прем'єр готова схвалити зміцнення польсько-британського співробітництва з протидії російській дезінформації у регіоні, в тому числі через створення нових двосторонніх проектів в області комунікації. Британія виділить на ці цілі 5 мільйонів фунтів стерлінгів, Польща виділить стільки ж", - сказав представник канцелярії.
"Проект спрямований на зміцнення наших можливостей з виявлення і протидії російським інформаційним операціям, а також на підтримку телеканалу Belsat, який фінансується Польщею і надає жителям Білорусі неупереджені та чесні репортажі", - додав він.
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Також Т.Мей, як повідомляється, заявить про активізацію співпраці з Польщею в області кібербезпеки. Як очікується, в березні 2018 року британський Національний центр з кібербезпеки відвідає делегація польських фахівців.
Т.Мей також має намір запевнити Польщу в тому, що після Brexit Лондон буде вибудовувати з Варшавою якомога тіснішу співпрацю.
"Не дивлячись на те, що Британія залишає ЄС, ми не залишаємо Європу. Я підтверджую прем'єр-міністру Польщі, що ми хочемо співпрацювати з його країною та іншими членами ЄС у справі захисту наших громадян, інтересів і загальних цінностей... Угода про співробітництво в галузі оборони, яку ми підписуємо сьогодні, - важливий знак поглиблення співпраці", - йдеться в тексті виступу Т.Мей в Варшаві, який цитує видання.
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