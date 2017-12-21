Британія і Польща домовилися про боротьбу з російською пропагандою

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25299 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 63216 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 75267 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 72523 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101609 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74037 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83741 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96061 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88142 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190323 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.6м/с
84%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 7658 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 6074 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 9976 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10261 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 15478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 75275 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190324 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344108 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278940 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388561 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15380 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14036 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 72527 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21428 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26500 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Британія і Польща домовилися про боротьбу з російською пропагандою

Київ • УНН

 • 17135 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Велика Британія і Польща запустять спільний проект з протидії російським інформаційним операціям у регіоні. Про це, як очікується, сьогодні оголосить британський прем'єр Тереза Мей, повідомляє з посиланням на дані канцелярії уряду країни РИА Новости, передає УНН.

Британія і Польща домовилися про боротьбу з російською пропагандою

Т.Мей відправиться до Варшави, де візьме участь в щорічному двосторонньому саміті. Її візит повинен показати намір зміцнювати відносини двох країн, особливо в ключі майбутнього виходу Великої Британії з ЄС. Разом з Т.Мей в Польщу приїдуть очільники МЗС, МВС, міністри оборони і фінансів країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У новій стратегії нацбезпеки США Російська Федерація визнана загрозою

Лондон і Варшава планують укласти угоду за кілька днів до поїздки британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона в Москву, пише видання.

"Прем'єр готова схвалити зміцнення польсько-британського співробітництва з протидії російській дезінформації у регіоні, в тому числі через створення нових двосторонніх проектів в області комунікації. Британія виділить на ці цілі 5 мільйонів фунтів стерлінгів, Польща виділить стільки ж", - сказав представник канцелярії.

"Проект спрямований на зміцнення наших можливостей з виявлення і протидії російським інформаційним операціям, а також на підтримку телеканалу Belsat, який фінансується Польщею і надає жителям Білорусі неупереджені та чесні репортажі", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сусіди України також зіткнулися з необхідністю захисту інформпростору

Також Т.Мей, як повідомляється, заявить про активізацію співпраці з Польщею в області кібербезпеки. Як очікується, в березні 2018 року британський Національний центр з кібербезпеки відвідає делегація польських фахівців.

Т.Мей також має намір запевнити Польщу в тому, що після Brexit Лондон буде вибудовувати з Варшавою якомога тіснішу співпрацю.

"Не дивлячись на те, що Британія залишає ЄС, ми не залишаємо Європу. Я підтверджую прем'єр-міністру Польщі, що ми хочемо співпрацювати з його країною та іншими членами ЄС у справі захисту наших громадян, інтересів і загальних цінностей... Угода про співробітництво в галузі оборони, яку ми підписуємо сьогодні, - важливий знак поглиблення співпраці", - йдеться в тексті виступу Т.Мей в Варшаві, який цитує видання.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко назвав тиск на ЗМІ і спроби виправдати дії країни-агресора неприпустимими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98