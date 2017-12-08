Соседи Украины также столкнулись с необходимостью защиты информпространства

- На днях был принят закон о борьбе с российской пропагандой, расскажите подробнее об инициативе?

- Данный законопроект обсуждался давно, в том числе в рядах Демократической партии, однако он вовсе не направлен непосредственно против конкретного государства. Дело в том, что из стран, вещающих на территории Республики Молдовы, только Россия не является участницей Европейской конвенции о трансграничном вещании, откуда и разговоры о том, что законопроект был направлен против нее. Целью закона является обеспечение безопасности информационного пространства Республики Молдова в условиях угроз, с которыми сталкивается наш регион, в особенности Украина.

- Вы имеете в виду российское вмешательство в первую очередь?

- Вопрос информационной безопасности является актуальным и для других стран, в том числе членов Европейского Союза и США, в последний год столкнувшихся с грубым вмешательством во внутренние дела со стороны других стран.

- О каком контенте идёт речь?

- В нашем случае речь идет о запрете передач военного, экстремистского, информационного характера, направленного против интересов Республики Молдова. Речь не идет о передачах развлекательного характера, различных традиционных шоу, ретранслируемых отечественными каналами.

Вместе с тем, данный законопроект позволит увеличить долю отечественных передач, что создаст возможность развитию соответствующей отрасли в Республики Молдова. По нашему мнению, созданные условия позволят усиление конкуренции на молдавском рынке, появление альтернативных передач для различных категорий населения страны, что, в свою очередь, приведет к конструктивному диалогу в обществе.

- Касательно информационной безопасности, Вы рассчитываете, что этот закон сможет уменьшить возможность иностранного влияния (в ЕС это происходило во время выборов, несмотря на стандарты)?

- Мы пытаемся ограничить отрицательное влияние, в то же время мы понимаем, что на современном этапе это не так просто.

- Вы учитывали опыт Украины в этом вопросе?

- Насколько мне известно, не только Украины, а также некоторых стран-членов Европейского Союза, поскольку проблему необходимо решать комплексно и последовательно. Мы понимаем, что только принятием соответствующего закона проблему не решить, необходимо его имплементировать и обеспечить механизмы его соблюдения.

- О какой ответственности может идти речь в будущем за несоблюдение стандартов?

- Предусмотрены штрафные санкции, а в качестве крайней меры - отзыв лицензии у соответствующего оператора.

- Какие-то каналы-ретрансляторы уже сейчас попадают под санкции?

- Этот вопрос не ко мне, это уже компетенция Координирующего Совета по Регулированию Вещания (CCA).

Как сообщал УНН, в мае 2016 года Верховная Рада ограничила на украинских телеканалах показ программ, произведенных в России.