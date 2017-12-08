Сусіди України також зіткнулися з необхідністю захисту інформпростору

- Днями був прийнятий закон про боротьбу з російською пропагандою, розкажіть докладніше про ініціативу?

- Цей законопроект обговорювався давно, в тому числі в рядах Демократичної партії, проте він зовсім не спрямований безпосередньо проти конкретної держави. Справа в тому, що з країн, які ведуть мовлення на території Республіки Молдови, лише Росія не є учасницею Європейської конвенції про транскордонне мовлення, звідки і розмови про те, що законопроект був спрямований проти неї. Метою закону є забезпечення безпеки інформаційного простору Республіки Молдова в умовах загроз, з якими стикається наш регіон, особливо Україна.

- Ви маєте на увазі російське втручання передусім?

- Питання інформаційної безпеки є актуальним і для інших країн, в тому числі членів Європейського Союзу і США, які в останній рік зіткнулися з грубим втручанням у внутрішні справи з боку інших країн.

- Про який контент йдеться?

- У нашому випадку йдеться про заборону передач військового, екстремістського, інформаційного характеру, спрямованого проти інтересів Республіки Молдова. Не йдеться про передачі розважального характеру, різні традиційні шоу, що ретранслюються вітчизняними каналами.

Разом з тим, цей законопроект дозволить збільшити частку вітчизняних передач, що створить можливість розвитку відповідної галузі в Республіці Молдова. На нашу думку, створені умови дозволять посилення конкуренції на молдовському ринку, поява альтернативних передач для різних категорій населення країни, що, в свою чергу, призведе до конструктивного діалогу в суспільстві.

- Щодо інформаційної безпеки, Ви розраховуєте, що цей закон зможе зменшити можливість іноземного впливу (в ЄС це відбувалося під час виборів, незважаючи на стандарти)?

- Ми намагаємося обмежити негативний вплив, в той же час ми розуміємо, що на сучасному етапі це не так просто.

- Ви враховували досвід України в цьому питанні?

- Наскільки мені відомо, не лише України, а також деяких країн-членів Європейського Союзу, оскільки проблему необхідно вирішувати комплексно і послідовно. Ми розуміємо, що лише прийняттям відповідного закону проблему не вирішити, необхідно його імплементувати і забезпечити механізми його дотримання.

- Про яку відповідальність може йтися в майбутньому за недотримання стандартів?

- Передбачені штрафні санкції, а як крайній захід - відкликання ліцензії у відповідного оператора.

- Якісь канали-ретранслятори вже зараз потрапляють під санкції?

- Це запитання не до мене, це вже компетенція Координуючого Ради з Регулювання Мовлення (CCA).

Як повідомляв УНН, у травні 2016 року Верховна Рада обмежила на українських телеканалах показ програм, вироблених у Росії.