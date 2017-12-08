Сусіди України також зіткнулися з необхідністю захисту інформпростору

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 201436 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 210866 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 340766 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 236051 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 345714 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 220964 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 244119 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256192 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247753 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136632 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.1 м/с
72 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

26 березня, 20:40 • 27717 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 32713 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 68360 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 49938 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 45980 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 158226 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 201443 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 340782 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 345728 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 289943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 105388 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 94859 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 128527 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 145651 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 150811 перегляди
Актуальне
Сусіди України також зіткнулися з необхідністю захисту інформпростору

Сусіди України також зіткнулися з необхідністю захисту інформпростору

Київ • УНН

 • 15766 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Парламент Молдови прийняв закон щодо протидії іноземній пропаганді, зокрема буде обмежено контент деяких аналітичних передач, що ретранслюються з країн, де не ратифіковані стандарти європейського телерадіомовлення. Ініціатива була висунута Демократичною партією Молдови, її потримав 61 депутат молдовського парламенту. Про те, чи зможе закон убезпечити інформаційний простір країни і чий досвід був врахований при підготовці документа, УНН у бліц-інтерв'ю розповів прес-аташе Демократичної партії Віталій Гамурарь.

- Днями був прийнятий закон про боротьбу з російською пропагандою, розкажіть докладніше про ініціативу?

- Цей законопроект обговорювався давно, в тому числі в рядах Демократичної партії, проте він зовсім не спрямований безпосередньо проти конкретної держави. Справа в тому, що з країн, які ведуть мовлення на території Республіки Молдови, лише Росія не є учасницею Європейської конвенції про транскордонне мовлення, звідки і розмови про те, що законопроект був спрямований проти неї. Метою закону є забезпечення безпеки інформаційного простору Республіки Молдова в умовах загроз, з якими стикається наш регіон, особливо Україна.

- Ви маєте на увазі російське втручання передусім?

- Питання інформаційної безпеки є актуальним і для інших країн, в тому числі членів Європейського Союзу і США, які в останній рік зіткнулися з грубим втручанням у внутрішні справи з боку інших країн.

- Про який контент йдеться?

- У нашому випадку йдеться про заборону передач військового, екстремістського, інформаційного характеру, спрямованого проти інтересів Республіки Молдова. Не йдеться про передачі розважального характеру, різні традиційні шоу, що ретранслюються вітчизняними каналами.

Разом з тим, цей законопроект дозволить збільшити частку вітчизняних передач, що створить можливість розвитку відповідної галузі в Республіці Молдова. На нашу думку, створені умови дозволять посилення конкуренції на молдовському ринку, поява альтернативних передач для різних категорій населення країни, що, в свою чергу, призведе до конструктивного діалогу в суспільстві.

- Щодо інформаційної безпеки, Ви розраховуєте, що цей закон зможе зменшити можливість іноземного впливу (в ЄС це відбувалося під час виборів, незважаючи на стандарти)?

- Ми намагаємося обмежити негативний вплив, в той же час ми розуміємо, що на сучасному етапі це не так просто.

- Ви враховували досвід України в цьому питанні?

- Наскільки мені відомо, не лише України, а також деяких країн-членів Європейського Союзу, оскільки проблему необхідно вирішувати комплексно і послідовно. Ми розуміємо, що лише прийняттям відповідного закону проблему не вирішити, необхідно його імплементувати і забезпечити механізми його дотримання.

- Про яку відповідальність може йтися в майбутньому за недотримання стандартів?

- Передбачені штрафні санкції, а як крайній захід - відкликання ліцензії у відповідного оператора.

- Якісь канали-ретранслятори вже зараз потрапляють під санкції?

- Це запитання не до мене, це вже компетенція Координуючого Ради з Регулювання Мовлення (CCA).

Як повідомляв УНН, у травні 2016 року Верховна Рада обмежила на українських телеканалах показ програм, вироблених у Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,029.84