Джонсону у Москві вручили блокнот від ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Москви розповів, що йому подарували блокнот від Федеральної служби безпеки РФ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у п'ятницю, передає УНН.
"Хтось дав мені блокнот від Федеральної служби безпеки, один зі співробітників, який був на зустрічі", - сказав він, говорячи про взаємодію між спецслужбами Великої Британії та Росії.
Нагадаємо, Б.Джонсон під час візиту до Москви заявив своєму російському колезі Сергію Лаврову, що Росія та Велика Британія повинні співпрацювати задля глобальної безпеки, проте Лондон не ігноруватиме події, що відбуваються в Україні.