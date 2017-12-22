Лавров и Джонсон во время брифинга поспорили о вмешательстве РФ в голосование по Brexit

“Насчет вопроса о нашем вмешательстве во всевозможные события, которые происходят на международной арене... Даже в западном сообществе есть немало деятелей, имеющих здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств того, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из ЕС”, — сказал С.Лавров, отвечая на вопрос журналистов.

Министр иностранных дел Великобритании поспешил исправить коллегу.

“Правильнее будет сказать "успешного вмешательства". Мне кажется, я сказал "успешного вмешательства". Я считаю, очень важно, чтоб вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы, и, какие бы они ни были, а они оказались неуспешными, быть уверенным в этом очень важно. Мне кажется, если б эти попытки имели успех, всё было бы совсем иначе”, - сказал Б.Джонсон.

Глава МИД РФ в ответ на это замечание сказал, что не поверит ему на слово, пока не увидит доказательств факта вмешательства.

“Хотелось бы получить факты о том, что мы вмешивались безуспешно. Без фактов говорить очень трудно, и я думаю, что вы придумали себе это всё в вашей западной кампании, и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы”, — сказал он.

Как сообщал УНН, РФ пыталась повлиять на голосование по Brexit с помощью Twitter.