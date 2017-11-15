РФ пыталась повлияли на голосование по Brexit при помощи Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские аккаунты в Twitter разместили почти 45 тысяч сообщений о Brexit течение 48 часов с целью посеять раздор во время голосования по Brexit в прошлом году, передает УНН со ссылкой на The Times.
По данным исследования ученых университетов Сванси и Калифорнии, больше 150 тысяч аккаунтов, которые ранее направляли внимание на конфликт между Украиной и РФ, резко переключили свое внимание на Brexit, в дни, предшествовавшие прошлогоднему голосованию.
"Вспышка активности российских аккаунтов обострился 23 июня, в день голосования, а также на следующий день, когда было объявлено о результате. Большинство этих сообщений размещалась ботами. Анализ показывает, что такие твиты просматривали сотни миллионов раз", - говорится в сообщении.
Напомним, учетные записи в социальной сети Twitter, которые связывают с Россией, использовались не только во время президентской кампании в США в прошлом году, с их помощью до сих пор осуществляется влияние на мнение американцев. Так считают исследователи из организации "Альянс за защиту демократии".
Как сообщал УНН, российские агенты в Twitter накануне выборов Президента США в 2016 году фильтровали негативные новости о Дональде Трампе для того, чтобы переориентировать негативную критику в предвыборную компанию Хиллари Клинтон.