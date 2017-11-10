Російські хакери фільтрували негативні новини про Трампа у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські агенти в Twitter напередодні виборів Президента США у 2016 році фільтрували негативні новини про Дональда Трампа для того, щоб переорієнтувати негативну критику на передвиборчу компанію Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Аналіз розслідування, проведеного на основі видалених акаунтів Twitter, висвітлює стратегію російського кібер-втручання, а саме задачу швидко реагувати та видаляти будь-які негативні новини стосовно Дональда Трампа.
Повідомляється, що під час свого розслідування видання Associated Press розглянуло більше 36 тис. твітов з 31 серпня 2015 року по 10 листопада 2016 року та дістало висновку, що Twitter відключив облікові записи, твіти, які висловлювали негативну позиції щодо Дональда Трампа.
Крім того, повідомляється, що облікові записи “America_1st_” та “BatonRougeVoice” ігнорували новини про грубі коментарі Трампа на звинувачення в сексуальному домаганні, поширюючи інформацію про зломи електронної пошти Клінтон.
Нагадаємо, у США на слуханнях у двох комітетах Конгресу щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року оприлюднили нові дані про російську політичну рекламу в соціальних мережах.
Як повідомляв УНН, компанії Facebook, Twitter і Google розповіли про масштаби активності російських сторінок під час проведення президентських виборів у США 2016 року.