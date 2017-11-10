Российские хакеры фильтровали негативные новости о Трампе в Twitter

Анализ расследования, проведенного на основе удаленных аккаунтов Twitter, показывает стратегию российского кибер-вмешательства, а именно задачу быстро реагировать и удалять любые негативные новости о Дональде Трампе.

Сообщается, что во время своего расследования издание Associated Press рассмотрело более 36 тысяч Твитов с 31 августа 2015 года по 10 ноября 2016 года и получило вывод, что Twitter отключил учетные записи, твиты, которых высказывали негативную позицию относительно Дональда Трампа.

Кроме того, сообщается, что учетные записи "America_1st_" и "BatonRougeVoice" игнорировали новости о грубых комментариях Трампа на обвинения в сексуальном домогательстве, распространяя информацию о взломах электронной почты Клинтон.

Напомним, в США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 году обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях.

Как сообщал УНН, компании Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности российских страниц во время проведения президентских выборов в США 2016 года.