Российские хакеры фильтровали негативные новости о Трампе в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские агенты в Twitter накануне выборов Президента США в 2016 году фильтровали негативные новости о Дональде Трампе для того, чтобы переориентировать негативную критику во время предвыборной компании на Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Анализ расследования, проведенного на основе удаленных аккаунтов Twitter, показывает стратегию российского кибер-вмешательства, а именно задачу быстро реагировать и удалять любые негативные новости о Дональде Трампе.
Сообщается, что во время своего расследования издание Associated Press рассмотрело более 36 тысяч Твитов с 31 августа 2015 года по 10 ноября 2016 года и получило вывод, что Twitter отключил учетные записи, твиты, которых высказывали негативную позицию относительно Дональда Трампа.
Кроме того, сообщается, что учетные записи "America_1st_" и "BatonRougeVoice" игнорировали новости о грубых комментариях Трампа на обвинения в сексуальном домогательстве, распространяя информацию о взломах электронной почты Клинтон.
Напомним, в США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 году обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях.
Как сообщал УНН, компании Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности российских страниц во время проведения президентских выборов в США 2016 года.