У США на слуханнях у Конгресі оприлюднили дані про російську політрекламу в соцмережах

“Законодавці на слуханнях у комітетах із питань розвідки Палати представників і Сенату навели приклади таких матеріалів, що розповсюджувалися через соціальні мережі „Facebook“, „Twitter“ чи „Instagram“, і доказ їхнього російського походження”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ці матеріали були спрямовані проти кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон або на роздмухування гострих соціально-політичних питань, підібране так, щоб на цьому набрав популярності кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

За словами конгресменів, це лише частина таких матеріалів, над іншими ще працюють і теж пізніше оприлюднять.

На слуханнях були присутні представники керівництва компаній, що керують згаданими соцмережами.

Як повідомляв УНН, у Facebook, Twitter і Google розповіли про масштаби активності РФ під час виборів в США.