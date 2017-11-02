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У США на слуханнях у Конгресі оприлюднили дані про російську політрекламу в соцмережах

У США на слуханнях у Конгресі оприлюднили дані про російську політрекламу в соцмережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У США на слуханнях у двох комітетах Конгресу щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року оприлюднили нові дані про російську політичну рекламу в соціальних мережах, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Законодавці на слуханнях у комітетах із питань розвідки Палати представників і Сенату навели приклади таких матеріалів, що розповсюджувалися через соціальні мережі „Facebook“, „Twitter“ чи „Instagram“, і доказ їхнього російського походження”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ці матеріали були спрямовані проти кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон або на роздмухування гострих соціально-політичних питань, підібране так, щоб на цьому набрав популярності кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

За словами конгресменів, це лише частина таких матеріалів, над іншими ще працюють і теж пізніше оприлюднять.

На слуханнях були присутні представники керівництва компаній, що керують згаданими соцмережами.

Як повідомляв УНН, у Facebook, Twitter і Google розповіли про масштаби активності РФ під час виборів в США.

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