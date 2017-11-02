В США на слушаниях в Конгрессе обнародовали данные о российской политрекламе в соцсетях

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62300 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131166 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108033 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110552 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101286 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105952 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102768 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В США на слушаниях в Конгрессе обнародовали данные о российской политрекламе в соцсетях

В США на слушаниях в Конгрессе обнародовали данные о российской политрекламе в соцсетях

Киев  •  УНН

 • 10815 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Законодатели на слушаниях в комитетах по вопросам разведки Палаты представителей и Сената привели примеры таких материалов, которые распространялись через социальные сети „Facebook“, „Twitter“ или „Instagram“, и доказательство их российского происхождения”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что эти материалы были направлены против кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон или на раздувание острых социально-политических вопросов, подобранное так, чтобы на этом набрал популярности кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

По словам конгрессменов, это лишь часть таких материалов, над другими еще работают и тоже позже обнародуют.

На слушаниях присутствовали представители руководства компаний, управляющих упомянутыми сетями.

Как сообщал УНН, в Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности РФ на выборах в США.

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