В США на слушаниях в Конгрессе обнародовали данные о российской политрекламе в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Законодатели на слушаниях в комитетах по вопросам разведки Палаты представителей и Сената привели примеры таких материалов, которые распространялись через социальные сети „Facebook“, „Twitter“ или „Instagram“, и доказательство их российского происхождения”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что эти материалы были направлены против кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон или на раздувание острых социально-политических вопросов, подобранное так, чтобы на этом набрал популярности кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
По словам конгрессменов, это лишь часть таких материалов, над другими еще работают и тоже позже обнародуют.
На слушаниях присутствовали представители руководства компаний, управляющих упомянутыми сетями.
Как сообщал УНН, в Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности РФ на выборах в США.