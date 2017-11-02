В США на слушаниях в Конгрессе обнародовали данные о российской политрекламе в соцсетях

“Законодатели на слушаниях в комитетах по вопросам разведки Палаты представителей и Сената привели примеры таких материалов, которые распространялись через социальные сети „Facebook“, „Twitter“ или „Instagram“, и доказательство их российского происхождения”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что эти материалы были направлены против кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон или на раздувание острых социально-политических вопросов, подобранное так, чтобы на этом набрал популярности кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

По словам конгрессменов, это лишь часть таких материалов, над другими еще работают и тоже позже обнародуют.

На слушаниях присутствовали представители руководства компаний, управляющих упомянутыми сетями.

Как сообщал УНН, в Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности РФ на выборах в США.