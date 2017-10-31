У Facebook, Twitter і Google розповіли про масштаби активності РФ під час виборів в США

За даними видання, представники соціальної мережі Facebook стверджують, що якась група російських користувачів опублікувала понад 80 тисяч записів на політичні теми протягом двох років під час і після президентських виборів в США 2016 року. Потенційна група охоплення склала 126 мільйонів чоловік. Компанія повідомила також, що тільки в жовтні 2016 року деактивувала майже 6 мільйонів фейкових облікових записів.

Зазначається, що Facebook має намір розкрити ці дані в розмові з юридичним комітетом при Сенаті США.

Зі схожою заявою виступив і сервіс мікроблогів Twitter. Як повідомляють у компанії, автоматичні сторінки, пов'язані з Росією, відправили 1,4 мільйона твітів під час передвиборної кампанії 2016 року. Сумарно це склало 0,74 відсотка всіх твітів про американських виборах. Twitter заморозив понад 2750 облікових записів і повідомив представникам Конгресу адреси заблокованих сторінок.

Аналогічну заяву зробили і представники холдингу Alphabet (власник Google - ред.). За їхніми даними, були знайдені "деякі докази" зловживань платформами Google з боку проурядових російських груп, проте їх активність була "обмеженою". Компанія виявила, що під час передвиборної кампанії в США з двох облікових записів було витрачено 4700 доларів на рекламу.

Google також виявив 18 каналів на відеохостингу Youtube, імовірно підтримуваних російськими агентами. На цих каналах було розміщено 1108 відеозаписів сумарною довжиною 43 години. При цьому загальна кількість переглядів виявилося невеликим - менше 310 тисяч. За повідомленням Google, ці канали були заморожені.





Як повідомляв УНН, Велика Британія запросила у Facebook інформацію про можливий вплив російських акаунтів на Brexit.