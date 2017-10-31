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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35005 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100663 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152743 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114955 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115640 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112030 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности РФ на выборах в США

В Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности РФ на выборах в США

Киев  •  УНН

 • 16157 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Компании Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности российских страниц во время проведения президентских выборов в США 2016 года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным издания, представители социальной сети Facebook утверждают, что некая группа российских пользователей опубликовала более 80 тысяч записей на политические темы в течение двух лет во время и после президентских выборов в США 2016 года. Потенциальная группа охвата составила 126 миллионов человек. Компания сообщила также, что только в октябре 2016 года деактивировала почти 6 миллионов фейковых учетных записей.

Отмечается, что Facebook намерена раскрыть эти данные в разговоре с юридическим комитетом при Сенате США.

С похожим заявлением выступил и сервис микроблогов Twitter. Как сообщают в компании, автоматические страницы, связанные с Россией, отправили 1,4 миллиона твитов во время предвыборной кампании 2016 года. Суммарно это составило 0,74 процента всех твитов об американских выборах. Twitter заморозил более 2750 учетных записей и сообщил представителям Конгресса адреса заблокированных страниц.

Аналогичное заявление сделали и представители холдинга Alphabet (владелец Google — ред.). По их данным, были найдены “некоторые доказательства” злоупотреблений платформами Google со стороны проправительственных российских групп, однако их активность была “ограниченной”. Компания обнаружила, что во время предвыборной кампании в США из двух учетных записей было потрачено 4700 долларов на рекламу.

Google также обнаружил 18 каналов на видеохостинге Youtube, вероятно поддерживаемых российскими агентами. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной длиной 43 часа. При этом общее количество просмотров оказалось небольшим — меньше 310 тысяч. По сообщению Google, эти каналы были заморожены.

Как сообщал УНН, Великобритания запросила в Facebook информацию о возможном влиянии российских аккаунтов на Brexit.

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