В Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности РФ на выборах в США

По данным издания, представители социальной сети Facebook утверждают, что некая группа российских пользователей опубликовала более 80 тысяч записей на политические темы в течение двух лет во время и после президентских выборов в США 2016 года. Потенциальная группа охвата составила 126 миллионов человек. Компания сообщила также, что только в октябре 2016 года деактивировала почти 6 миллионов фейковых учетных записей.

Отмечается, что Facebook намерена раскрыть эти данные в разговоре с юридическим комитетом при Сенате США.

С похожим заявлением выступил и сервис микроблогов Twitter. Как сообщают в компании, автоматические страницы, связанные с Россией, отправили 1,4 миллиона твитов во время предвыборной кампании 2016 года. Суммарно это составило 0,74 процента всех твитов об американских выборах. Twitter заморозил более 2750 учетных записей и сообщил представителям Конгресса адреса заблокированных страниц.

Аналогичное заявление сделали и представители холдинга Alphabet (владелец Google — ред.). По их данным, были найдены “некоторые доказательства” злоупотреблений платформами Google со стороны проправительственных российских групп, однако их активность была “ограниченной”. Компания обнаружила, что во время предвыборной кампании в США из двух учетных записей было потрачено 4700 долларов на рекламу.

Google также обнаружил 18 каналов на видеохостинге Youtube, вероятно поддерживаемых российскими агентами. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной длиной 43 часа. При этом общее количество просмотров оказалось небольшим — меньше 310 тысяч. По сообщению Google, эти каналы были заморожены.



Как сообщал УНН, Великобритания запросила в Facebook информацию о возможном влиянии российских аккаунтов на Brexit.