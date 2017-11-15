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РФ намагалася вплинули на голосування по Brexit за допомогою Twitter

РФ намагалася вплинули на голосування по Brexit за допомогою Twitter

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські акаунти у Twitter розмістили майже 45 тисяч повідомлень про Brexit протягом 48 годин з метою посіяти розбрат під час голосування щодо Brexit минулого року, передає УНН з посиланням на The Times.

За даними дослідження науковців університетів Свансі і Каліфорнії, більше 150 тисяч акаунтів, які раніше спрямовували увагу на конфлікт між Україною та РФ, різко переключили свою увагу на Brexit, у дні, що передували минулорічному голосуванню.

"Спалах активності російських акаунтів загострився 23 червня, в день голосування, а також на наступний день, коли було оголошено про результат. Більшість цих повідомлень розміщувалася ботами. Аналіз показує, що такі твіти переглядали сотні мільйонів разів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, облікові записи у соціальній мережі Twitter, які пов'язують з Росією, використовувалися не лише під час президентської кампанії у США минулого року, за їх допомогою і досі здійснюється вплив на думку американців. Так вважають дослідники з організації "Альянс за захист демократії".

Як повідомляв УНН, російські агенти в Twitter напередодні виборів Президента США у 2016 році фільтрували негативні новини про Дональда Трампа для того, щоб переорієнтувати негативну критику на передвиборчу компанію Хілларі Клінтон.

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