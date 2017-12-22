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Лавров і Джонсон під час брифінгу посперечалися про втручання РФ у голосування щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Під час спільної прес-конференції голови МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова і його британського колеги Бориса Джонсона у міністрів виникли розбіжності щодо втручання з боку РФ в референдум про вихід Великобританії з ЄС, який відбувся 23 червня 2016 року, передає кореспондент УНН.

Лавров і Джонсон під час брифінгу посперечалися про втручання РФ у голосування щодо Brexit

“Щодо питання про наше втручання у всілякі події, які відбуваються на міжнародній арені... Навіть у західному співтоваристві є чимало діячів, які мають здоровий ґлузд і незашорений погляд. Ось, наприклад, мій сусід Борис Джонсон недавно заявив, що у нього немає доказів того, що Росія втручалася в референдум щодо виходу Британії з ЄС”, — сказав С.Лавров, відповідаючи на питання журналістів.

Міністр закордонних справ Британії поспішив виправити колегу.

“Правильніше буде сказати „успішного втручання“. Мені здається, я сказав „успішного втручання“. Я вважаю, дуже важливо, щоб ви визнали російські спроби втрутитися в наш референдум і вибори, і, які б вони не були, а вони виявилися неуспішними, бути впевненим у цьому дуже важливо. Мені здається, якби ці спроби мали успіх, все було б зовсім інакше”, — сказав Б.Джонсон.

Глава МЗС РФ у відповідь на це зауваження сказав, що не повірить йому на слово, поки не побачить доказів факту втручання.

“Хотілося б отримати факти про те, що ми втручалися безуспішно. Без фактів говорити дуже важко, і я думаю, що ви придумали собі це все в вашій західній кампанії, і, на жаль, ви зараз перебуваєте в полоні цієї теми”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, РФ намагалася вплинути на голосування щодо Brexit за допомогою Twitter.

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