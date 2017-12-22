Лавров і Джонсон під час брифінгу посперечалися про втручання РФ у голосування щодо Brexit

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Під час спільної прес-конференції голови МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова і його британського колеги Бориса Джонсона у міністрів виникли розбіжності щодо втручання з боку РФ в референдум про вихід Великобританії з ЄС, який відбувся 23 червня 2016 року, передає кореспондент УНН.