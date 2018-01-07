Кім Чен Ин закликав створити умови для нормалізації відносин із Республікою Корея
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму зверненні до нації розпорядився створити всі необхідні умови для поліпшення відносин з Республікою Корея, передає УНН з посиланням на інформаційне агенство ЦТАК.
“Глава держави чітко окреслив, що нашій країні необхідно рішуче дотримуватися політики, яка дозволила б зробити прорив у справі самодостатнього об’єднання (Кореї — Ред.)”, — йдеться в матеріалі. “Поліпшення відносин Півночі і Півдня — це відмінна можливість об’єднатися всім жителям Корейського півострова”.
У заяві підкреслюється, що дві країни не повинні постійно оглядатися на своє минуле та на специфіку взаємин між Сеулом та Пхеньяном, і що настав час для об’єднання зусиль корейського народу, щоб припинити ескалацію напруженості на Корейському півострові. “Мова йде не тільки про нормалізацію міжкорейських відносин, але і про примирення нації, її добровільному об’єднанні”, — зазначає агентство.
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“Не дивлячись на заяви про необхідність поліпшення зв’язків з південнокорейською стороною, підтримці контактів і взаємодії між населенням Півночі і Півдня перешкоджає наявність всіляких неналежних застережень, а також юридичних і політичних інструментів”, — констатує ЦТАК.
Як раніше повідомляло УНН, під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР відносно її можливого допуску до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхенчхані. Пізніше КНДР заявила про відкриття 3 січня спеціальної “гарячої лінії” прикордонного спецзв’язку з Південною Кореєю. 5 січня міністерство об’єднання Республіки Корея оголосило про те, що Пхеньян прийняв пропозицію Сеула про проведення вперше з грудня 2015 роки переговорів на високому рівні. Вони повинні пройти 9 січня в Пханмунджомі. Очікується, що темою консультацій стане можливу участь збірної КНДР в майбутніх зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхані.