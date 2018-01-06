Міністри оборони США і Південної Кореї обговорили ракетно-ядерну ситуацію на Корейському півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Глави оборонних відомств Республіки Корея і США Сон Ен Му і Джеймс Меттіс обговорили у телефонному режимі ситуацію на Корейському півострові і питання співпраці в справі досягнення його без'ядерного статусу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомляло в суботу південнокорейське міністерство національної оборони, бесіда відбулася в п'ятницю ввечері. “Сон Ен Му виклав позицію південнокорейського уряду про мирне вирішення північнокорейської ядерної проблеми шляхом всеосяжних і планомірних заходів тиску і діалогу в тісній взаємодії з США”, — зазначається в повідомленні.
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Глава Пентагону, в свою чергу, підтвердив готовність США виконати свою обіцянку щодо забезпечення безпеки Республіки Корея, в тому числі надання коштів розширеного стримування. Він також висловив згоду з позицією південнокорейського президента Мун Чже Іна про важливість вирішення проблеми КНДР мирним шляхом.
Меттіс вказав на необхідність продовжувати санкційний тиск на Пхеньян з метою змусити КНДР повернутися за стіл шестисторонніх переговорів. Під час бесіди сторони також підтвердили, що двосторонній військовий союз США і Південної Кореї “міцний, як ніколи раніше”.
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Нагадаємо, США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання після Паралімпійських ігор, які завершаться 19 березня. Про це заявив журналістам у четвер глава Пентагону Джеймс Меттіс у відповідь на прохання прокоментувати прийняте президентом Дональдом Трампом рішення призупинити проведення спільних маневрів в Південній Кореї на час Олімпіади в Пхенчхані.