Министры обороны США и Южной Кореи обсудили ракетно-ядерную ситуацию на Корейском полуострове

Как сообщало в субботу южнокорейское министерство национальной обороны, беседа состоялась в пятницу вечером. “Сон Ён Му изложил позицию южнокорейского правительства о мирном разрешении северокорейской ядерной проблемы путем всеобъемлющих и планомерных мероприятий давления и диалога в тесном взаимодействии с США”, — отмечается в сообщении.

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Глава Пентагона, в свою очередь, подтвердил готовность США выполнить свое обещание по обеспечению безопасности Республики Корея, в том числе предоставление средств расширенного сдерживания. Он также выразил согласие с позицией южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о важности решения проблемы КНДР мирным путем.

Маттис указал на необходимость продолжать санкционное давление на Пхеньян с целью заставить КНДР вернуться за стол шестисторонних переговоров. Во время беседы стороны также подтвердили, что двусторонний военный союз США и Южной Кореи “крепкий, как никогда раньше”.

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Напомним, США и Южная Корея возобновят совместные военные учения после Паралимпийских игр, которые завершатся 19 марта. Об этом заявил журналистам в четверг глава Пентагона Джеймс Маттис в ответ на просьбу прокомментировать принятое президентом Дональдом Трампом решение приостановить проведение совместных маневров в Южной Корее на время Олимпиады в Пхенчхане.