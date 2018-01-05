Китай розширив торгівельні санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Китай посилив торгівельні обмеження з Північною Кореєю в рамках ядерних санкцій ООН, перекривши постачання до КНДР нафти, а також встановивши заборону на експорт китайської сталі та інших товарів, передає УНН з посиланням на AP.
Нові заходи послідували після рішення Ради Безпеки ООН про посилення санкцій щодо КНДР, введені через проведення КНДР випробувань балістичних ракет 29 листопада минулого року.
Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що Пекін буде обмежувати експорт сирої нафти та нафтопродуктів на північ і введе заборону на прямий продаж сталевих та промислових виробів. Імпорт північнокорейської їжі, машин та деяких інших товарів буде також заборонений, зазначили в міністерстві.
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Китай є головним торговельним партнером та постачальником енергії до Північної Кореї, його рішення є важливим для успіху санкцій проти КНДР.
Як повідомляв УНН, російські танкери поставляли паливо в Північну Корею не менше трьох разів за останні місяці, перевозячи його морем.