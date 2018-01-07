Ким Чен Ын призвал создать условия для нормализации отношений с Республикой Корея

“Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы сделать прорыв в деле самодостаточного объединения (Кореи — Ред.)”, — говорится в материале. “Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова”.

В заявлении подчеркивается, что две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое и специфику взаимоотношений между Сеулом и Пхеньяном, и настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. “Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении”, — отмечает агентство.

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“Несмотря на заявления о необходимости улучшения связей с южнокорейской стороной, поддержании контактов и взаимодействия между населением Севера и Юга препятствует наличие всевозможных ненадлежащих оговорок, а также юридических и политических инструментов”, — констатирует ЦТАК.

Как ранее сообщало УНН, во время новогоднего обращения к народу лидер Северной Кореи заявил о намерениях отправить на Олимпиаду олимпийскую делегацию. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР относительно ее возможного допуска к будущим зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Позже КНДР заявила об открытии 3 января специальной “горячей линии” пограничного спецсвязи с Южной Кореей. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 годы переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в будущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.