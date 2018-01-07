Американские спецслужбы признали своим провалом стремительное развертывание ракетно-ядерной программы КНДР

В своей статье газета The New York Times ссылается на итоги конфиденциальных бесед с бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и других спецслужб Соединенных Штатов, имена и должности которых не уточняются. Собеседники признают, что в начале президентства Дональда Трампа разведка бесполезно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку на территорию США.

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Теперь, после удачных испытаний КНДР баллистических ракет, бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств штатов признают, что их неспособность предсказать стремительное развертывание в реализации ракетно-ядерной программы КНДР, “стала одним из самых значимых просчетов Америки”. По оценке газеты, это обстоятельство объясняет непоследовательность заявлений и курса в данном вопросе неопытной администрации президента Трампа.

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Как пояснили собеседники, ключевая ошибка заключалась в том, что, с точки зрения спецслужб США, Пхеньян потребуется столько же времени для овладения ракетными технологиями, сколько любой другой стране в период холодной войны. В Вашингтоне недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран, а также решительность и целеустремленность Ким Чен Ына. По словам одного из источников газеты, последний год стал “поучительным уроком” по пределе возможностей электронной и спутниковой разведки США в проведении секретных операций против страны со сравнительно слабой экономикой.

В июле 2017 КНДР объявила о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности. Затем КНДР провела еще три пуска таких ракет, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородной заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Совет Безопасности ООН в течение года четыре раза усиливал санкции в отношении Пхеньяна.