Amazon згортає мережі Go та Fresh задля розвитку Whole Foods і доставки

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 11457 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 18740 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 17572 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 28601 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 20103 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 37858 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22032 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17014 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 33600 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27605 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
89%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 40047 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23311 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 22999 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий15:33 • 12590 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 16580 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 28604 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 23045 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 37863 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 40086 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 33600 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 8698 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 9032 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 16607 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23341 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 32199 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Дипломатка

Amazon згортає мережі Go та Fresh задля розвитку Whole Foods і доставки

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Amazon припиняє роботу більшості магазинів Amazon Go та Amazon Fresh з 1 лютого. Компанія зосередиться на розвитку Whole Foods Market та розширенні послуг доставки продуктів.

Amazon згортає мережі Go та Fresh задля розвитку Whole Foods і доставки

Технологічний гігант Amazon оголосив про закриття всіх своїх магазинів форматів Amazon Go та Amazon Fresh. Компанія переглядає стратегію фізичного ритейлу, роблячи ставку на розширення мережі Whole Foods Market та вдосконалення сервісів надшвидкої доставки продуктів. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням компанії, більшість із 57 магазинів Amazon Fresh та 15 точок Amazon Go припинять роботу вже 1 лютого. Частину цих локацій планують переобладнати під бренд Whole Foods Market, продажі якого зросли на 40% з моменту придбання мережі у 2017 році. Наразі корпорація готується до відкриття понад 100 нових точок Whole Foods протягом найближчих років.

Хоча ми бачимо обнадійливі сигнали в наших фізичних продуктових магазинах під брендом Amazon, ми ще не створили справді унікального клієнтського досвіду з правильною економічною моделлю, необхідною для масштабного розширення

– пояснили в Amazon причини закриття проектів.

Еволюція технологій та нові формати

Попри закриття спеціалізованих магазинів, розроблена в них технологія безконтактної оплати "Just Walk Out" продовжить розвиватися як окремий продукт. На сьогодні це рішення вже використовується у понад 360 сторонніх магазинах у п’яти країнах, а також впроваджується у внутрішніх центрах виконання замовлень Amazon для зручності працівників.

Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24.01.26, 13:07 • 44198 переглядiв

Водночас компанія анонсувала запуск "нових суперцентрів" – масштабних фізичних магазинів, що поєднуватимуть продаж свіжих продуктів із широким асортиментом товарів загального вжитку. Також триває тестування формату Amazon Grocery, який інтегрується безпосередньо в існуючі магазини Whole Foods Market.

Фокус на онлайн-доставку

Amazon продовжує посилювати позиції у сегменті e-commerce, забезпечуючи доставку продуктів у 5000 міст США. У поточному році ритейлер планує розширити послугу доставки свіжих товарів у день замовлення на нові райони, базуючись на високому попиті клієнтів на онлайн-закупівлі товарів першої необхідності. 

Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2724 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Техніка
Бренд
Amazon
Ассошіейтед Прес
Сполучені Штати Америки