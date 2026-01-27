Amazon згортає мережі Go та Fresh задля розвитку Whole Foods і доставки

Технологічний гігант Amazon оголосив про закриття всіх своїх магазинів форматів Amazon Go та Amazon Fresh. Компанія переглядає стратегію фізичного ритейлу, роблячи ставку на розширення мережі Whole Foods Market та вдосконалення сервісів надшвидкої доставки продуктів. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням компанії, більшість із 57 магазинів Amazon Fresh та 15 точок Amazon Go припинять роботу вже 1 лютого. Частину цих локацій планують переобладнати під бренд Whole Foods Market, продажі якого зросли на 40% з моменту придбання мережі у 2017 році. Наразі корпорація готується до відкриття понад 100 нових точок Whole Foods протягом найближчих років.

Хоча ми бачимо обнадійливі сигнали в наших фізичних продуктових магазинах під брендом Amazon, ми ще не створили справді унікального клієнтського досвіду з правильною економічною моделлю, необхідною для масштабного розширення – пояснили в Amazon причини закриття проектів.

Еволюція технологій та нові формати

Попри закриття спеціалізованих магазинів, розроблена в них технологія безконтактної оплати "Just Walk Out" продовжить розвиватися як окремий продукт. На сьогодні це рішення вже використовується у понад 360 сторонніх магазинах у п’яти країнах, а також впроваджується у внутрішніх центрах виконання замовлень Amazon для зручності працівників.

Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ

Водночас компанія анонсувала запуск "нових суперцентрів" – масштабних фізичних магазинів, що поєднуватимуть продаж свіжих продуктів із широким асортиментом товарів загального вжитку. Також триває тестування формату Amazon Grocery, який інтегрується безпосередньо в існуючі магазини Whole Foods Market.

Фокус на онлайн-доставку

Amazon продовжує посилювати позиції у сегменті e-commerce, забезпечуючи доставку продуктів у 5000 міст США. У поточному році ритейлер планує розширити послугу доставки свіжих товарів у день замовлення на нові райони, базуючись на високому попиті клієнтів на онлайн-закупівлі товарів першої необхідності.

Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini