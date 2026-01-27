Amazon сворачивает сети Go и Fresh ради развития Whole Foods и доставки

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 11405 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 18631 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 17496 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 28502 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 20056 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 37788 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22017 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17003 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 33547 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27596 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 39892 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 23180 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 22837 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный15:33 • 12408 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 16440 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 28500 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 22945 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 37785 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 39995 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 33546 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 8638 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 8970 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 16533 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 23269 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 32175 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Дипломатка

Amazon сворачивает сети Go и Fresh ради развития Whole Foods и доставки

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Amazon прекращает работу большинства магазинов Amazon Go и Amazon Fresh с 1 февраля. Компания сосредоточится на развитии Whole Foods Market и расширении услуг доставки продуктов.

Amazon сворачивает сети Go и Fresh ради развития Whole Foods и доставки

Технологический гигант Amazon объявил о закрытии всех своих магазинов форматов Amazon Go и Amazon Fresh. Компания пересматривает стратегию физического ритейла, делая ставку на расширение сети Whole Foods Market и совершенствование сервисов сверхбыстрой доставки продуктов. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному сообщению компании, большинство из 57 магазинов Amazon Fresh и 15 точек Amazon Go прекратят работу уже 1 февраля. Часть этих локаций планируют переоборудовать под бренд Whole Foods Market, продажи которого выросли на 40% с момента приобретения сети в 2017 году. Сейчас корпорация готовится к открытию более 100 новых точек Whole Foods в течение ближайших лет.

Хотя мы видим обнадеживающие сигналы в наших физических продуктовых магазинах под брендом Amazon, мы еще не создали действительно уникального клиентского опыта с правильной экономической моделью, необходимой для масштабного расширения

– объяснили в Amazon причины закрытия проектов.

Эволюция технологий и новые форматы

Несмотря на закрытие специализированных магазинов, разработанная в них технология бесконтактной оплаты "Just Walk Out" продолжит развиваться как отдельный продукт. На сегодняшний день это решение уже используется в более чем 360 сторонних магазинах в пяти странах, а также внедряется во внутренних центрах выполнения заказов Amazon для удобства сотрудников.

Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24.01.26, 13:07 • 44198 просмотров

В то же время компания анонсировала запуск "новых суперцентров" – масштабных физических магазинов, которые будут сочетать продажу свежих продуктов с широким ассортиментом товаров общего потребления. Также продолжается тестирование формата Amazon Grocery, который интегрируется непосредственно в существующие магазины Whole Foods Market.

Фокус на онлайн-доставку

Amazon продолжает усиливать позиции в сегменте e-commerce, обеспечивая доставку продуктов в 5000 городов США. В текущем году ритейлер планирует расширить услугу доставки свежих товаров в день заказа на новые районы, основываясь на высоком спросе клиентов на онлайн-закупки товаров первой необходимости. 

Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2724 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Техника
Бренд
Amazon
Ассошиэйтед Пресс
Соединённые Штаты