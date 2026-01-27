Amazon сворачивает сети Go и Fresh ради развития Whole Foods и доставки

Технологический гигант Amazon объявил о закрытии всех своих магазинов форматов Amazon Go и Amazon Fresh. Компания пересматривает стратегию физического ритейла, делая ставку на расширение сети Whole Foods Market и совершенствование сервисов сверхбыстрой доставки продуктов. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному сообщению компании, большинство из 57 магазинов Amazon Fresh и 15 точек Amazon Go прекратят работу уже 1 февраля. Часть этих локаций планируют переоборудовать под бренд Whole Foods Market, продажи которого выросли на 40% с момента приобретения сети в 2017 году. Сейчас корпорация готовится к открытию более 100 новых точек Whole Foods в течение ближайших лет.

Хотя мы видим обнадеживающие сигналы в наших физических продуктовых магазинах под брендом Amazon, мы еще не создали действительно уникального клиентского опыта с правильной экономической моделью, необходимой для масштабного расширения – объяснили в Amazon причины закрытия проектов.

Эволюция технологий и новые форматы

Несмотря на закрытие специализированных магазинов, разработанная в них технология бесконтактной оплаты "Just Walk Out" продолжит развиваться как отдельный продукт. На сегодняшний день это решение уже используется в более чем 360 сторонних магазинах в пяти странах, а также внедряется во внутренних центрах выполнения заказов Amazon для удобства сотрудников.

Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ

В то же время компания анонсировала запуск "новых суперцентров" – масштабных физических магазинов, которые будут сочетать продажу свежих продуктов с широким ассортиментом товаров общего потребления. Также продолжается тестирование формата Amazon Grocery, который интегрируется непосредственно в существующие магазины Whole Foods Market.

Фокус на онлайн-доставку

Amazon продолжает усиливать позиции в сегменте e-commerce, обеспечивая доставку продуктов в 5000 городов США. В текущем году ритейлер планирует расширить услугу доставки свежих товаров в день заказа на новые районы, основываясь на высоком спросе клиентов на онлайн-закупки товаров первой необходимости.

Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini