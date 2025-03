Amazon Prime Video потролив Маска мемом з "Хлопаків" після видалення синьої галочки у Twitter

Деталі

"Я – Хоумлендер. І я можу робити все, що захочу", - до такої цитати з "Хлопаків" звернулася Amazon Prime Video, оцінюючи рішення Ілона Маска видалити сині галочки з облікових записів верифікованих користувачів Twitter.

Well... he can do what he wants #TheBoys pic.twitter.com/acW2IyI2Kb

— Prime Video UK (@primevideouk) April 21, 2023

"Посилаючись на сцену з 2 сезону серіалу, у якій Хоумлендер штовхає свого сина з даху, стримінг зобразив Twitter (читай Маска) як суперлиходія-маніяка, який здатний на все, навіть якщо це виглядає як акт самоушкодження", - пише видання.

Amazon Prime Video був лише одним із багатьох відомих користувачів Twitter, які відзначили спробу Маска змусити людей підписатися на Twitter Blue.

Синя галочка Стівена Кінга залишилася недоторканою, хоча автор стверджував, що не заплатив за галочку верифікації.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.

— Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Маск сказав, що оплачує рахунок у 8 доларів на місяць, щоб деякі високопоставлені особи зберегли свої сині значки, зокрема Кінг, Леброн Джеймс і Вільям Шатнер.

Бен Стіллер сказав, що «цілком можливо» час піти з Twitter після видалення його верифікації. Іншим користувачам він сказав, що відмовиться платити за синю галочку. «Я думаю, що з Ілоном все буде добре», - сказав він.

Доповнення

Ілон Маск, який минулої осені придбав Twitter за 44 мільярди доларів, вказав, що 20 квітня стане датою, коли набуде чинності давно заплановане оновлення системи синіх галочок.

Twitter почав видалення синіх галочок, і чистка торкнулася журналістів, артистів і навіть Папи Франциска.