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Знаменитості не хочуть платити Ілону Маску за синю галочку

Знаменитості не хочуть платити Ілону Маску за синю галочку

Київ • УНН

 • 1059397 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Починаючи з суботи, Twitter починає видаляти сині галочки у «перевірених» користувачів, якщо вони не куплять підписку Twitter Blue. Але деякі знаменитості заявили, що не платитимуть за синю галочку, повідомляє TechCrunch, пише УНН

Деталі

Те, що сині галочки "відбирають", зазначає видання, є частиною "грандіозного плану нового власника Ілона Маска зробити Twitter прибутковим". "Але у цієї конкретної схеми є кричуща проблема: якщо хтось із 8 доларами на місяць може отримати синю галочку, цей символ більше не буде крутим (а також поширюватиметься дезінформація, але Маск, здається, не дуже переймається цим)", - пише видання.

Спочатку Twitter запустив свою систему перевірки у 2009 році, щоб захистити знаменитостей від видачі за них іншої особи. Хтось створив обліковий запис, видаючи себе за колишнього менеджера «Сент-Луїс Кардиналс» Тоні Ла Русса, але замість того, щоб просто попросити видалити обліковий запис, Ла Русса подав до суду на Twitter. І компанія представила свою культову синю галочку.

Тепер же знаменитості втратять свої значки верифікації. "Але, на жаль для Маска, платити за Twitter Blue неприємно, тому деякі знаменитості заявили, що не платитимуть за синю галочку", - зазначає видання.

На початку минулого місяця втрутилася музикантка Ice Spice: «1M — це жирна синя галочка, так :’)». Вона має на увазі, що люди знатимуть, що вона та, за кого себе видає, оскільки шахрайський акаунт не може конкурувати з її 1,2 мільйонами підписників. І вона має рацію, але люди не завжди натискають на ваш профіль, коли не впевнені, що ви справжній, зауважує видання.

У хаотичні перші кілька днів нової програми верифікації Твіттера — час, коли будь-хто міг миттєво отримати синю галочку, змінити ім'я і видати себе за іншого — суперзірка баскетболу Леброн Джеймс був однією з перших знаменитостей, коли хтось інший видав себе за нього. В акаунті, підтвердженому Twitter Blue, хтось, хто видавав себе за Джеймса, написав, що він робить запит на обмін у «Лос-Анджелес Лейкерс» назад на «Клівленд Кавальєрс». Це було неправдою, але новина все одно поширилася.

Джеймс, як і раніше, не хоче платити за синю галочку, написав він у Twitter. І при цьому Джеймс — найбільш високооплачуваний гравець НБА всіх часів, який заробляє понад 40 мільйонів доларів на рік.

Для деяких знаменитостей справа не у 8 доларах. Ідеться про принцип. Актор Вільям Шатнер написав Маску в Твіттері: «Тепер ви говорите мені, що я повинен платити за те, що ви дали мені безкоштовно?».

Інші зірки знайшли час, щоб сказати своїм підписникам, що навіть якщо вони втратять свою галочку, вони ті, за кого себе видають… але вони все одно не хочуть платити за верифікацію. Моніка Левінські опублікувала набір скріншотів, які показують, що відбувається, коли ви шукаєте її ім'я в Twitter. Уже є багато наслідувачів, у деяких з яких є оплачена синя галочка.

Зірка Seinfeld Джейсон Александер сказав, що якщо він втратить свою галочку, то взагалі покине платформу, оскільки побоюється видачі когось іншого за нього.

Навіть басист New Order Пітер Гук висловив свою думку. 67-річний британець серйозно нагадав своїм підписникам, що він ніколи нічого не продасть фанатам через DM.

Нагадаємо

Ілон Маск оцінює Twitter у 20 мільярдів доларів.

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