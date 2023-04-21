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Amazon Prime Video потроллил Маска мемом из "Пацанов" после удаления синей галочки в Twitter

Amazon Prime Video потроллил Маска мемом из "Пацанов" после удаления синей галочки в Twitter

Киев • УНН

 • 988240 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Стриминговая платформа Amazon Prime Video потроллила техномагната Илона Маска мемом с персонажем сериала "Пацаны" (The Boys) Хоумлендером после удаления синей галочки в Twitter, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

"Я – Хоумлендер. И я могу делать все, что захочу", - к такой цитате из "Парней" обратилась Amazon Prime Video, оценивая решение Илона Маска удалить синие галочки из учетных записей верифицированных пользователей Twitter.

Ну... он может делать то, что хочет #TheBoys pic.twitter.com/acW2IyI2Kb

— Prime Video UK (@primevideouk) 21 апреля 2023 года

"Ссылаясь на сцену из 2 сезона сериала, в которой Хоумлендер толкает своего сына с крыши, стриминг изобразил Twitter (читай Маска) как суперзлодея-маньяка, который способен на все, даже если это выглядит как акт членовредительства", - пишет издание.

Amazon Prime Video был лишь одним из многих известных пользователей Twitter, которые отметили попытку Маска заставить людей подписаться на Twitter Blue.

Синяя галочка Стивена Кинга осталась нетронутой, хотя автор утверждал, что не заплатил за галочку верификации.

Мой аккаунт в Twitter говорит, что я’подписался на Twitter Blue. Я не подписывался.

Мой аккаунт в Twitter говорит, что я’указал номер телефона. Я не давал. — Стивен Кинг (@StephenKing) 20 апреля 2023 года

Маск сказал, что оплачивает счет в размере 8 долларов в месяц, чтобы некоторые высокопоставленные лица сохранили свои синие значки, в частности Кинг, Леброн Джеймс и Уильям Шатнер.

Бен Стиллер сказал, что «вполне возможно» время уйти из Twitter после удаления его верификации. Другим пользователям он сказал, что откажется платить за синюю галочку. «Я думаю, что с Илоном все будет хорошо», - сказал он.

Дополнение

Илон Маск, который прошлой осенью приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, указал, что 20 апреля станет датой, когда вступит в силу давно запланированное обновление системы синих галочек.

Twitter начал удаление синих галочек, и чистка коснулась журналистов, артистов и даже Папы Франциска.

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