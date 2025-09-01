$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 28476 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 23348 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 41422 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 50763 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 48915 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 43409 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 27991 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 22624 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53576 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 90531 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Amazon допоміг викрити хакерів APT29 розвідки рф, що зламували пошту

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Діяльність хакерської групи APT29 (Midnight Blizzard) нейтралізовано. Вони зламували сайти та перенаправляли користувачів на підроблені сторінки для отримання доступу до пошти.

Amazon допоміг викрити хакерів APT29 розвідки рф, що зламували пошту

Нейтралізовано діяльність хакерської групи APT29 (Midnight Blizzard), які зламували сайти і направляли користувачів на підроблені сторінки, в інтересах розвідки рф. Передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Кіберфахівці Amazon зірвали операцію хакерської групи APT29. Зловмисників з групи, відомої також як Midnight Blizzard (як вказується, вона діє під егідою російської зовнішньої розвідки) - викрито, а їхню діяльність, очевидно, наразі припинено.

Що робили фігуранти викриття

Хакери зламували легітимні сайти й впроваджували код, який перенаправляв частину відвідувачів на підроблені сторінки, що імітували сервіс Cloudflare. Там користувачів обманом змушували "авторизувати" пристрої зловмисників. У результаті злодії отримували доступ до пошти та файлів у хмарних сервісах.

У ЦПД підкреслили, що ідеться не про одноразовий злам. Це - системна роботу російської розвідки.

У відомстві пояснили, що мета росії — збір інформації про урядові структури США, медіа, університети та громадські організації.

Щоб зламувати комп’ютери напряму, вони змушують жертв самостійно підтверджувати доступ — через легальні механізми Microsoft і Google

- зауважується про діяльність зловмисників у дописі ЦПД.

"Відповідні дії є інструментом шпигунства, який кремль використовує для тиску на держави Заходу. Такі атаки потрібно розглядати як елемент гібридного втручання у внутрішні процеси США й союзників, а не як звичайну кіберзлочинність", - додають у органі, що здійснює постійний моніторинг інформаційних повідомлень.

Нагадаємо

Протягом багатьох років російські урядові хакери мали доступ до системи зберігання судових записів у США, викрадаючи засекречені документи.

Bloomberg у середині серпня розповідав, опираючись на власні джерела, що зловмисники мали змогу викрадати конфіденційні документи, які були приховані від громадськості, згідно з розпорядженням суддів США. 

Ігор Тележніков

