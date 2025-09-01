Amazon помог разоблачить хакеров APT29 российской разведки, взламывавших почту

Нейтрализована деятельность хакерской группы APT29 (Midnight Blizzard), которые взламывали сайты и направляли пользователей на поддельные страницы, в интересах разведки РФ. Передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Киберспециалисты Amazon сорвали операцию хакерской группы APT29. Злоумышленники из группы, известной также как Midnight Blizzard (как указывается, она действует под эгидой российской внешней разведки) - разоблачены, а их деятельность, очевидно, сейчас прекращена.

Хакеры взламывали легитимные сайты и внедряли код, который перенаправлял часть посетителей на поддельные страницы, имитировавшие сервис Cloudflare. Там пользователей обманом заставляли "авторизовать" устройства злоумышленников. В результате воры получали доступ к почте и файлам в облачных сервисах.

В ЦПД подчеркнули, что речь идет не об одноразовом взломе. Это - системная работа российской разведки.

В ведомстве пояснили, что цель России — сбор информации о правительственных структурах США, медиа, университетах и общественных организациях.

Чтобы взламывать компьютеры напрямую, они заставляют жертв самостоятельно подтверждать доступ — через легальные механизмы Microsoft и Google