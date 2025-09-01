Amazon помог разоблачить хакеров APT29 российской разведки, взламывавших почту
Деятельность хакерской группы APT29 (Midnight Blizzard) нейтрализована. Они взламывали сайты и перенаправляли пользователей на поддельные страницы для получения доступа к почте.
Детали
Киберспециалисты Amazon сорвали операцию хакерской группы APT29. Злоумышленники из группы, известной также как Midnight Blizzard (как указывается, она действует под эгидой российской внешней разведки) - разоблачены, а их деятельность, очевидно, сейчас прекращена.
Что делали фигуранты разоблачения
Хакеры взламывали легитимные сайты и внедряли код, который перенаправлял часть посетителей на поддельные страницы, имитировавшие сервис Cloudflare. Там пользователей обманом заставляли "авторизовать" устройства злоумышленников. В результате воры получали доступ к почте и файлам в облачных сервисах.
В ЦПД подчеркнули, что речь идет не об одноразовом взломе. Это - системная работа российской разведки.
В ведомстве пояснили, что цель России — сбор информации о правительственных структурах США, медиа, университетах и общественных организациях.
Чтобы взламывать компьютеры напрямую, они заставляют жертв самостоятельно подтверждать доступ — через легальные механизмы Microsoft и Google
"Соответствующие действия являются инструментом шпионажа, который кремль использует для давления на государства Запада. Такие атаки нужно рассматривать как элемент гибридного вмешательства во внутренние процессы США и союзников, а не как обычную киберпреступность", - добавляют в органе, осуществляющем постоянный мониторинг информационных сообщений.
Напомним
В течение многих лет российские правительственные хакеры имели доступ к системе хранения судебных записей в США, похищая засекреченные документы.
Bloomberg в середине августа рассказывал, опираясь на собственные источники, что злоумышленники имели возможность похищать конфиденциальные документы, которые были скрыты от общественности, согласно распоряжению судей США.