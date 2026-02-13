Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
Київ • УНН
Українська акторка Анна Саліванчук вперше розсекретила свою вагу у 56 кілограмів, яку підтримує пів року. Вона досягає цього завдяки восьми тренуванням на тиждень та любові до себе.
Українська акторка Анна Саліванчук вперше розсекретила свою вагу та розповіла, як їй вдається підтримувати відмінну фізичну форму. Наразі вона важить 56 кілограмів і вже пів року утримує стабільний результат після нормалізації рівня цукру в крові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.
За словами акторки, досягти такої стабільності допомагає комплексний підхід: регулярні тренування, увага до здоров’я та системна робота над тілом. Саліванчук займається спортом вісім разів на тиждень і вже бачить чіткі зміни.
"Я просто кайфую зараз від себе, від свого тіла, від того, що маю по 8 тренувань на тиждень і бачу результати!" — написала акторка у своєму пості в Instagram.
Новий роман? Анна Саліванчук зачарувала шанувальників ніжним танцем із квітами04.02.26, 13:35 • 3668 переглядiв
Вона підкреслила, що гарна фізична форма — це не про жорсткі дієти, а про любов до себе та дисципліну: системна робота над тілом та здоров’ям дає результат, який зберігається тривалий час. Водночас зірка відверто зізналася, що її життя не складається лише з легкості та радості.
"Звичайно я людина, мені роблять боляче, я плачу, сумую, але не довго, бо хочу бути щасливою", — зауважила Саліванчук.
За її словами, інколи їй бракує емоційної підтримки, однак вона швидко повертається до внутрішньої гармонії. Напередодні Дня закоханих акторка закликала жінок насамперед любити себе та приймати власне тіло:
"І тільки коли ви на одинці з собою будете кайфувати, то у ваше життя прийде любов і чудо, повірте".
Саліванчук підкреслила, що внутрішня гармонія та впевненість у собі стають основою змін у житті і справжнього щастя, а фізичний результат — лише відображення внутрішнього стану.
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук30.01.26, 17:51 • 19017 переглядiв