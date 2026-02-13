$42.990.04
Эксклюзив
16:25 • 7066 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 14388 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 17088 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 19598 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 42453 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 58173 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 44356 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31015 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 41247 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 66312 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Украинская актриса Анна Саливанчук впервые рассекретила свой вес в 56 килограммов, который поддерживает полгода. Она достигает этого благодаря восьми тренировкам в неделю и любви к себе.

Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры

Украинская актриса Анна Саливанчук впервые рассекретила свой вес и рассказала, как ей удается поддерживать отличную физическую форму. Сейчас она весит 56 килограммов и уже полгода удерживает стабильный результат после нормализации уровня сахара в крови. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

По словам актрисы, достичь такой стабильности помогает комплексный подход: регулярные тренировки, внимание к здоровью и системная работа над телом. Саливанчук занимается спортом восемь раз в неделю и уже видит четкие изменения.

"Я просто кайфую сейчас от себя, от своего тела, от того, что имею по 8 тренировок в неделю и вижу результаты!" — написала актриса в своем посте в Instagram.

Новый роман? Анна Саливанчук очаровала поклонников нежным танцем с цветами04.02.26, 13:35 • 3681 просмотр

Она подчеркнула, что хорошая физическая форма — это не про жесткие диеты, а про любовь к себе и дисциплину: системная работа над телом и здоровьем дает результат, который сохраняется длительное время. В то же время звезда откровенно призналась, что ее жизнь не состоит только из легкости и радости.

"Конечно, я человек, мне делают больно, я плачу, грущу, но не долго, потому что хочу быть счастливой", — заметила Саливанчук.

По ее словам, иногда ей не хватает эмоциональной поддержки, однако она быстро возвращается к внутренней гармонии. Накануне Дня влюбленных актриса призвала женщин прежде всего любить себя и принимать собственное тело: "И только когда вы наедине с собой будете кайфовать, то в вашу жизнь придет любовь и чудо, поверьте".

Саливанчук подчеркнула, что внутренняя гармония и уверенность в себе становятся основой изменений в жизни и настоящего счастья, а физический результат — лишь отражение внутреннего состояния.

"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук30.01.26, 17:51 • 19030 просмотров

Станислав Кармазин

УНН Lite
Социальная сеть