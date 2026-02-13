Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры

Украинская актриса Анна Саливанчук впервые рассекретила свой вес и рассказала, как ей удается поддерживать отличную физическую форму. Сейчас она весит 56 килограммов и уже полгода удерживает стабильный результат после нормализации уровня сахара в крови. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

По словам актрисы, достичь такой стабильности помогает комплексный подход: регулярные тренировки, внимание к здоровью и системная работа над телом. Саливанчук занимается спортом восемь раз в неделю и уже видит четкие изменения.

"Я просто кайфую сейчас от себя, от своего тела, от того, что имею по 8 тренировок в неделю и вижу результаты!" — написала актриса в своем посте в Instagram.

Она подчеркнула, что хорошая физическая форма — это не про жесткие диеты, а про любовь к себе и дисциплину: системная работа над телом и здоровьем дает результат, который сохраняется длительное время. В то же время звезда откровенно призналась, что ее жизнь не состоит только из легкости и радости.

"Конечно, я человек, мне делают больно, я плачу, грущу, но не долго, потому что хочу быть счастливой", — заметила Саливанчук.

По ее словам, иногда ей не хватает эмоциональной поддержки, однако она быстро возвращается к внутренней гармонии. Накануне Дня влюбленных актриса призвала женщин прежде всего любить себя и принимать собственное тело: "И только когда вы наедине с собой будете кайфовать, то в вашу жизнь придет любовь и чудо, поверьте".

Саливанчук подчеркнула, что внутренняя гармония и уверенность в себе становятся основой изменений в жизни и настоящего счастья, а физический результат — лишь отражение внутреннего состояния.

